У Білій Церкві та Обухові тимчасово погіршилася якість повітря

Фахівці радять на період погіршення якості повітря тримати вікна зачиненими та, за можливості, скоротити тривале перебування надворі.

У Білій Церкві та Обухові Київської області зафіксували тимчасове погіршення стану атмосферного повітря. Причиною є підвищений вміст дрібнодисперсного пилу.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Такий стан повітря може спричиняти дискомфорт під час дихання у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.Фахівці радять на період погіршення якості повітря тримати вікна зачиненими та, за можливості, скоротити тривале перебування надворі. Також рекомендують пити достатньо води, а за наявності очищувача повітря – використовувати його на максимальній потужності.

Водночас в інших населених пунктах Київщини, де проводять моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.