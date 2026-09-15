Повернення з СЗЧ без зайвої бюрократії: алгоритм від 5-ї штурмової

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Програма спрощеного повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ) діє до 20 вересня. Механізм дозволяє самостійно обрати напрямок служби та поновитися в частині за прискореною процедурою.

Ключові деталі алгоритму розкрив начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко.

Основні умови та переваги спрощеного повернення з СЗЧ:

Способи подачі рапорту: через застосунок «Армія+», у центрах рекрутингу або безпосередньо в обраній військовій частині.

через застосунок «Армія+», у центрах рекрутингу або безпосередньо в обраній військовій частині. Підбір посади за досвідом: боєць вказує напрямок під свій цивільний або військовий фах. За потреби організовується прямий контакт із майбутнім командиром. У разі відсутності вакансій у конкретному підрозділі рапорт можна подати до іншої частини.

боєць вказує напрямок під свій цивільний або військовий фах. За потреби організовується прямий контакт із майбутнім командиром. У разі відсутності вакансій у конкретному підрозділі рапорт можна подати до іншої частини. Безперешкодний доїзд: після реєстрації рапорту в «Армія+» статус у застосунку змінюється на «білу стрічку», що є офіційним підтвердженням маршруту. На прибуття надається 120 годин (для Нацгвардії — 72 години).

після реєстрації рапорту в «Армія+» статус у застосунку змінюється на «білу стрічку», що є офіційним підтвердженням маршруту. На прибуття надається 120 годин (для Нацгвардії — 72 години). Поновлення прав та статусів: усі соціальні гарантії та статус військовослужбовця відновлюються з першого дня прибуття до підрозділу.

усі соціальні гарантії та статус військовослужбовця відновлюються з першого дня прибуття до підрозділу. Підхід у 5 ОШБр: військовослужбовці, які повертаються із СЗЧ, стають до служби з чистого листа — оцінюється лише реальна робота та фаховий вклад у спільні завдання.

До завершення дії програми залишилося 5 днів. Не чекайте останнього моменту — з питань повернення до служби у складі 5-ї Окремої штурмової Київської бригади звертайтеся за номером 095-946-93-64 або на сайт 5brigade.army.