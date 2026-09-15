Встановлено військових льотчиків Росії, причетних до ударів по портовій інфраструктурі Одещини

Російські удари по портовій інфраструктурі та цивільних суднах ускладнили український зерновий експорт і створили ризики для продовольчої безпеки світу.

Відомі імена російських військових льотчиків, яких залучали до ракетних ударів по портовій та логістичній інфраструктурі Одеської області у липні 2026 року. Ці дані оприлюднив проєкт "Книга катів українського народу".

Впродовж липня російські війська посилили атаки на інфраструктуру Одещини, використовуючи, зокрема, безпілотники та керовані авіаційні ракети Х-59. До ударів залучали літаки Су-34М та Су-35С зі складу 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони РФ і 929-го державного льотно-випробувального центру Міноборони РФ.

Літаки вилітали з аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Росії. Пуски ракет здійснювали з повітряного простору в районі населених пунктів Роздільне та Міжводне в тимчасово окупованому Криму.

Проєкт повідомляє, що до складу визначених ним екіпажів входили:

Станіслав Гасанов , майор – командир Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генштабу ЗС РФ.

, майор – командир Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генштабу ЗС РФ. Владислав Калініченко , капітан – штурман Су-34М у складі тієї ж тактичної авіаційної групи.

, капітан – штурман Су-34М у складі тієї ж тактичної авіаційної групи. Сергій Звягін , підполковник – штурман Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6.

, підполковник – штурман Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6. Іван Зінін, капітан – командир Су-34М у складі угруповання авіації резерву Генштабу ЗС РФ.

Дмитро Тіхонов, полковник, капітан – командир Су-34М у складі угруповання авіації резерву Генштабу ЗС РФ.

Дмитро Барський, майор – штурман Су-34М у складі угруповання.

Віктор Спічка, капітан – командир Су-35С у складі угруповання авіації резерву Генштабу ЗС РФ.

Павло Малихін, майор – командир Су-35С у складі цього угруповання.

Олександр Сімаченко, капітан – командир Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6. У проєкті зазначили, що повні дані про нього оприлюднять згодом.

капітан – командир Су-34М у складі тактичної авіаційної групи №6. У проєкті зазначили, що повні дані про нього оприлюднять згодом. Андрій Рюмін, підполковник – штурман Су-34М у складі угруповання авіації резерву Генштабу ЗС РФ. Повні дані також мають оприлюднити пізніше.

У "Книзі катів" також зазначили, що ракета Х-59М2А позиціонується Міноборони РФ як високоточний засіб ураження із заявленою точністю 3-5 метрів від точки націлювання. Водночас, за оцінкою, наведеною у проєкті, ефективність застосування цих ракет у російських військах становить 2-20%.

Порти Великої Одеси забезпечували близько 90% морського постачання зерна з України. Російські удари по портовій інфраструктурі та цивільних суднах, за даними проєкту, ускладнили український зерновий експорт і створили ризики для продовольчої безпеки у вразливих регіонах Африки, Близького Сходу та Азії.