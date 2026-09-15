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Сили оборони ліквідували ще 1400 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 510 000 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1400 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1400 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 510 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.26 склали: 

  • особового складу – близько 1 510 000 (+1 400) осіб
  • танків – 12 345 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 334 (+3) од.
  • артилерійських систем – 49 793 (+41) од.
  • РСЗВ – 2 131 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 638 (+1) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 626 (+11) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 149 183 (+376) од.
  • спеціальна техніка – 4 690 (+7) од.

Дані уточнюються. 

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