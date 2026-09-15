Сили оборони ліквідували ще 1400 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 510 000 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували 1400 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 510 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.26 склали:

особового складу – близько 1 510 000 (+1 400) осіб

танків – 12 345 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 334 (+3) од.

артилерійських систем – 49 793 (+41) од.

РСЗВ – 2 131 (+4) од.

засоби ППО – 1 638 (+1) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 626 (+11) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 149 183 (+376) од.

спеціальна техніка – 4 690 (+7) од.

Дані уточнюються.