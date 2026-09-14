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Росіяни поширюють фейки про чорний ринок української зброї

Дезінформаційна кампанія має на меті підрив військової допомоги Україні від західних партнерів.

Росіяни поширюють фейки про чорний ринок української зброї
Фото: ЦПД/Telegram

Росіяни знову розгорнули дезінформаційну кампанію про «українську зброю на чорному ринку». Її мета -  дискредитувати України перед західними партнерами, щоб зірвати отримання військової допомоги.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

В російському ФСБ заявили, що надане Україні західне озброєння нібито масово потрапляє на чорний ринок. Там додали, що 60 тисяч одиниць зброї НАТО, начебто вже знаходять у мексиканських наркокартелів та в країнах Європи. 

В ЦПД спростували цю інформацію і зазначили, що подібні заяви є вкидом без жодного реального доказу чи підтвердженого факту. 

"Насправді в Україні діє багаторівнева система обліку та контролю за використанням наданого західними партнерами озброєння за участі самих країн-постачальників. Із 2022 року жодна перевірка не виявила фактів «продажу Україною західної зброї на чорному ринку»", - йдеться в заяві.

До слова, росіяни вже не вперше поширюють подібні фейки, щоб підірвати підтримку України партнерами.

  • ЦПД: У Росії силовиків і педагогів хочуть залучити до "наставництва" громадян в інтернеті. За допомогою "методичок" населення навчатимуть "правильно" користуватися інтернетом.
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