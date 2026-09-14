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Кривонос: ​поширення діяльності шахрайських колцентрів в Україні може бути диверсією Росії

Директор НАБУ вважає, що їхня діяльність спрямована проти європейських партнерів. 

Кривонос: ​поширення діяльності шахрайських колцентрів в Україні може бути диверсією Росії
Семен Кривонос
Фото: Зоряна Стельмах

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос вважає, що поширення діяльності шахрайських колцентрів в Україні може бути російською диверсією.

Про це він сказав на брифінгу. 

"Я вважаю, що історія з колцентрами – це може бути частина російської диверсії. Тому що, що відбувається? Колцентри, до роботи в яких залучено десятки тисяч молодих людей, які фактично займаються шахрайською діяльністю. І працюють вони проти європейських партнерів, а не проти русні. То як це називається? Чиста російська диверсія...", – заявив Кривонос. 

"Правоохоронна система... частина, як вже ми побачили, корумпована, залучена до кришування цієї діяльності", - додав він. 

Контекст

  • 5 вересня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генпрокурора, що займалася "кришуванням" нелегальних колцентрів за неправомірну винагороду, а потім – легалізовувала ці кошти. Підозри оголосити п’ятьом людям, зокрема – керівнику одного з департаменті ОГП Сергію Кропиві. Згідно з оприлюдненими матеріалами, він тісно спілкувався з генпрокурором Русланом Кравченком і разом їздив з ним до Мадрида. 
  • 14 вересня близько 8 ранку на публічних сторінках Офісу генпрокурора і Кравченка опублікували його відеозвернення, в якому він заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу і особі, наближеній до керівника САП. Також генпрокурор звинуватив антикорупційні органи в викраденні матеріалів слідства проти їхніх співробітників.
  • З’ясувалося, що відео опублікували тоді, коли Кравченко уже був за кордоном. За інформацією УП, він виїхав сьогодні вночі під приводом відрядження. Сам Кравченко підтвердив факт виїзду. 
  • Також генпрокурор опублікував текст підозри Кривоносу. У ній йдеться про період 2009 і 2014 років.
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