Кривонос: ​поширення діяльності шахрайських колцентрів в Україні може бути диверсією Росії

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос вважає, що поширення діяльності шахрайських колцентрів в Україні може бути російською диверсією.

Про це він сказав на брифінгу.

"Я вважаю, що історія з колцентрами – це може бути частина російської диверсії. Тому що, що відбувається? Колцентри, до роботи в яких залучено десятки тисяч молодих людей, які фактично займаються шахрайською діяльністю. І працюють вони проти європейських партнерів, а не проти русні. То як це називається? Чиста російська диверсія...", – заявив Кривонос.

"Правоохоронна система... частина, як вже ми побачили, корумпована, залучена до кришування цієї діяльності", - додав він.

Контекст

5 вересня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генпрокурора, що займалася "кришуванням" нелегальних колцентрів за неправомірну винагороду, а потім – легалізовувала ці кошти. Підозри оголосити п’ятьом людям, зокрема – керівнику одного з департаменті ОГП Сергію Кропиві. Згідно з оприлюдненими матеріалами, він тісно спілкувався з генпрокурором Русланом Кравченком і разом їздив з ним до Мадрида.

Верховна Рада минулого тижня не мала пленарних засідань, тож і заява Кравченка залишилася без розгляду.

Кравченко заперечив причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації. Він також повідомив, що доручив пройти поліграф усім співробітникам прокуратури, які розслідують справи про незаконні колцентри.

14 вересня близько 8 ранку на публічних сторінках Офісу генпрокурора і Кравченка опублікували його відеозвернення, в якому він заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу і особі, наближеній до керівника САП. Також генпрокурор звинуватив антикорупційні органи в викраденні матеріалів слідства проти їхніх співробітників.