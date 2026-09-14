AI-рюкзаки від підприємця Володимира Литвина отримають випускники школи бізнесу MindCraft

Випускники безплатної школи онлайн-бізнесу MindCraft, які вже створили та захистили власні бізнес-проєкти, отримають нові інструменти для їхнього розвитку. AI-рюкзаки від Володимира Литвина — це персональні набори підписок на сервіси штучного інтелекту MindCraft Startup Backpack.
Програму запускає Lytvyn Foundation, заснований харківським IT-підприємцем Володимиром Литвином. AI-рюкзаки не матимуть однакового набору сервісів для всіх учасників. Наповнення залежатиме від того, над чим працює випускник: досліджує ринок, готує презентацію, створює відео чи візуальний контент, розробляє сайт або застосунок.
До програми підлітки приходять із власними проєктами, створеними під час навчання у MindCraft. Це безплатна школа онлайн-бізнесу для учнів 13–17 років, яку Литвин заснував у межах фонду. За кілька потоків школа отримала понад 1000 заявок, її випускниками стали 400 підлітків із різних регіонів України.
89 створених учнями бізнесів дійшли до внутрішнього пітчингу. Випускники презентують і захищають свої проєкти перед експертним журі, а найсильніші з них отримують від фонду Литвина інвестиції та гранти на подальший розвиток. Програму AI-рюкзаків Володимира Литвина запускають за підсумками пітчингів у школі.
Як формуватимуть AI-рюкзаки від Литвина
Перед стартом програми кожен випускник проходить коротке опитування та визначає одне пріоритетне завдання, для якого йому потрібен AI-інструмент. Від відповіді залежать напрям MindCraft Startup Backpack та набір сервісів.
Програма охоплює п'ять напрямів:
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дослідження ринку, конкурентів та цільової аудиторії;
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створення презентацій;
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робота з відео: зйомка, монтаж та обробка;
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створення статичних візуалів;
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розробка сайтів, застосунків та інших IT-продуктів.
Кожен учасник отримує підписку на один або два AI-сервіси на один або три місяці.
Для випускників, які ще не мають досвіду системної роботи зі складними AI-сервісами, цифровий рюкзак можна доповнити курсом із п'яти онлайн-занять по 90 хвилин. Формат дозволяє проводити курс повторно з оновленням інформації про AI-сервіси.
Від школи до подальшого розвитку бізнесу
MindCraft є частиною системи освітніх проєктів Lytvyn Foundation для підлітків. Окрім школи онлайн-бізнесу, фонд проводить хакатони Code The Future, де учасники працюють над реальними бізнес-завданнями у цифровій сфері з використанням AI.
Для випускників, які продовжують розвивати свої проєкти, є бізнес-клуб та інкубатор із менторами-практиками. AI-рюкзаки Володимира Литвина доповнюють цю систему цифровими інструментами.
Lytvyn Foundation також підтримує спортивно-освітній напрям. Разом із фондом тенісистки Еліни Світоліної запущена програма ONE POINT для юних тенісистів 10–14 років. Вона поєднує змагання, спілкування з відомими українськими спортсменами та грант 100 000 грн для переможця від Lytvyn Foundation.
Довідка
Володимир Литвин — український IT-підприємець, інвестор, меценат і власник низки успішних бізнесів.
Засновник Lytvyn Foundation — благодійного фонду, що будує системну безплатну освіту для підлітків у сфері підприємництва та технологій. Найсильніші учасники проєктів фонду отримують гранти на розвиток власних ідей та мрій.
Литвин переконаний: підприємницьке мислення треба формувати з підліткового віку. Саме тому його фонд працює з дітьми 13–17 років, інвестуючи у нове покоління, яке будуватиме майбутнє України.