AI-рюкзаки від підприємця Володимира Литвина отримають випускники школи бізнесу MindCraft

Випускники безплатної школи онлайн-бізнесу MindCraft, які вже створили та захистили власні бізнес-проєкти, отримають нові інструменти для їхнього розвитку. AI-рюкзаки від Володимира Литвина — це персональні набори підписок на сервіси штучного інтелекту MindCraft Startup Backpack.

Програму запускає Lytvyn Foundation, заснований харківським IT-підприємцем Володимиром Литвином. AI-рюкзаки не матимуть однакового набору сервісів для всіх учасників. Наповнення залежатиме від того, над чим працює випускник: досліджує ринок, готує презентацію, створює відео чи візуальний контент, розробляє сайт або застосунок.

До програми підлітки приходять із власними проєктами, створеними під час навчання у MindCraft. Це безплатна школа онлайн-бізнесу для учнів 13–17 років, яку Литвин заснував у межах фонду. За кілька потоків школа отримала понад 1000 заявок, її випускниками стали 400 підлітків із різних регіонів України.

89 створених учнями бізнесів дійшли до внутрішнього пітчингу. Випускники презентують і захищають свої проєкти перед експертним журі, а найсильніші з них отримують від фонду Литвина інвестиції та гранти на подальший розвиток. Програму AI-рюкзаків Володимира Литвина запускають за підсумками пітчингів у школі.

Як формуватимуть AI-рюкзаки від Литвина

Реклама

Перед стартом програми кожен випускник проходить коротке опитування та визначає одне пріоритетне завдання, для якого йому потрібен AI-інструмент. Від відповіді залежать напрям MindCraft Startup Backpack та набір сервісів.

Програма охоплює п'ять напрямів:

дослідження ринку, конкурентів та цільової аудиторії;

створення презентацій;

робота з відео: зйомка, монтаж та обробка;

створення статичних візуалів;

розробка сайтів, застосунків та інших IT-продуктів.

Кожен учасник отримує підписку на один або два AI-сервіси на один або три місяці.

Реклама

Для випускників, які ще не мають досвіду системної роботи зі складними AI-сервісами, цифровий рюкзак можна доповнити курсом із п'яти онлайн-занять по 90 хвилин. Формат дозволяє проводити курс повторно з оновленням інформації про AI-сервіси.

Від школи до подальшого розвитку бізнесу

MindCraft є частиною системи освітніх проєктів Lytvyn Foundation для підлітків. Окрім школи онлайн-бізнесу, фонд проводить хакатони Code The Future, де учасники працюють над реальними бізнес-завданнями у цифровій сфері з використанням AI.

Для випускників, які продовжують розвивати свої проєкти, є бізнес-клуб та інкубатор із менторами-практиками. AI-рюкзаки Володимира Литвина доповнюють цю систему цифровими інструментами.

Lytvyn Foundation також підтримує спортивно-освітній напрям. Разом із фондом тенісистки Еліни Світоліної запущена програма ONE POINT для юних тенісистів 10–14 років. Вона поєднує змагання, спілкування з відомими українськими спортсменами та грант 100 000 грн для переможця від Lytvyn Foundation.

Довідка

Володимир Литвин — український IT-підприємець, інвестор, меценат і власник низки успішних бізнесів.

Засновник Lytvyn Foundation — благодійного фонду, що будує системну безплатну освіту для підлітків у сфері підприємництва та технологій. Найсильніші учасники проєктів фонду отримують гранти на розвиток власних ідей та мрій.

Литвин переконаний: підприємницьке мислення треба формувати з підліткового віку. Саме тому його фонд працює з дітьми 13–17 років, інвестуючи у нове покоління, яке будуватиме майбутнє України.