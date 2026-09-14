СБУ закликає жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у російських "виборах"

Україна не визнає так звані "вибори" та їхні результати.

Служба безпеки закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участі у незаконних виборах, які Росія планує проводити з 18 до 20 вересня.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Гауляйтери окупаційних адміністрацій під керівництвом кураторів з Москви вкотре планують залучити жителів ТОТ до фейкового плебісциту. У такий спосіб Росія намагається легітимізувати кремлівський режим на тимчасово захоплених територіях України та зібрати «голоси» на підтримку провладних політсил країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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У СБУ нагадали, що під час попередніх "голосувань" росіяни залучали мешканців ТОТ до складу окупаційних "виборчкомів" та проведення агітаційно-масових заходів. Так, задокументовано, як ворог у різний спосіб заохочував українських громадян брати участь у псевдореферендумі в вересні 2022 року на тимчасово захопленій частині Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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У 2023 році росіяни проводили на ТОТ вже псевдовибори до регіональних органів влади. Тоді представники окупаційних адміністрацій так само включали місцевих жителів до "виборчих комісій" та агітаційних бригад.

СБУ наголошує, що такі заходи є незаконними, а за участь в їхній організації передбачена кримінальна відповідальність, зокрема ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ закликає жителів ТОТ не допомагати окупантам легітимізувати їхню присутність. Натомість спецслужба закликає повідомляти СБУ, якщо у когось є інформація про осіб, котрі сприяють ворогу:

Україна не визнає так звані "вибори" та їхні результати. Особи, причетні до організації та проведення незаконного голосування на окупованих територіях, нестимуть відповідальність відповідно до українського законодавства.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "вибори" фарсом і додав, що це є грубим порушенням міжнародного права. Незалежні спостерігачі ОБСЄ на голосування не будуть допущені.

Розвідка також попередила про можливі теракти і закликає мешканців ТОТ у період із 17 до 21 вересня уникати місць масового скупчення людей, "виборчих дільниць", адміністративних будівель, залучених до голосування, а також військових об’єктів окупантів.