Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаСвіт

Прем’єр Латвії: безпека Арктики та східного флангу НАТО пов’язані, Росія наростила там спостереження

Андріс Кулбергс вважає, що військовий блок має змінити "правила гри" у цих регіонах.

Прем’єр Латвії: безпека Арктики та східного флангу НАТО пов’язані, Росія наростила там спостереження
Прем'єр-міністром Латвії Андріс Кулбергс
Фото: EPA/UPG

Безпека Арктики та східного флангу блоку НАТО взаємопов’язані, а дії Росії у цих регіонах створюють довгострокову загрозу.

Про це заявив прем'єр-міністром Латвії Андріс Кулбергс перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії, пише Укрінформ.

Підводна інфраструктура в цих регіонах є вразливою на тлі глобальної інтеграції та залежності від цифрового зв’язку й постачання газу. Росія проводить там масштабне спостереження, відтак партнери мають координувати спостереження, контроль, захист і стримування.

Реклама

На думку Кулбергса, європейські партнери завжди діють відповідно до правил і доктрин, а Володимир Путін очікує, що європейці завжди гратимуть за правилами. 

“Треба це змінити, треба переглянути доктрини НАТО”, – заявив глава уряду.

Безпілотники зараз атакують всюди – на флоті, в сухопутних військах та в повітрі. Зараз безпілотники становлять 94% активності України на полі бою. Це означає необхідність спільного вдосконалення радарних систем, протиповітряної оборони та обміну інформацією, додав латвієць.

“Безпілотники не зважають на кордони. Це означає, що ми маємо бути більш узгодженими між собою. Східний фланг має бути настільки сильним, наскільки це можливо. Не може бути слабкої ланки”, – підкреслив Кулбергс.

Основну загрозу з боку Росії він бачить у гібридних атаках, нападах на інфраструктуру, включно з підводною, у кіберпросторі, а не у прямій військовій силі. 

Політик заявив, що Росія втрачає в Україні 34 тисячі людей щомісяця – більше, ніж можуть набрати, тож “уся їхня діяльність зосереджена там”. “Україна дала нам цей дорогоцінний час, і ми повинні використовувати кожну хвилину наших зустрічей”, – сказав Кулбергс.

Він додав, що Арктика також є майданчиком для діяльності Росії, пов’язаної з ядерною зброєю.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies