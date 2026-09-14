Андріс Кулбергс вважає, що військовий блок має змінити "правила гри" у цих регіонах.

Безпека Арктики та східного флангу блоку НАТО взаємопов’язані, а дії Росії у цих регіонах створюють довгострокову загрозу.

Про це заявив прем'єр-міністром Латвії Андріс Кулбергс перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії, пише Укрінформ.

Підводна інфраструктура в цих регіонах є вразливою на тлі глобальної інтеграції та залежності від цифрового зв’язку й постачання газу. Росія проводить там масштабне спостереження, відтак партнери мають координувати спостереження, контроль, захист і стримування.

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На думку Кулбергса, європейські партнери завжди діють відповідно до правил і доктрин, а Володимир Путін очікує, що європейці завжди гратимуть за правилами.

“Треба це змінити, треба переглянути доктрини НАТО”, – заявив глава уряду.

Безпілотники зараз атакують всюди – на флоті, в сухопутних військах та в повітрі. Зараз безпілотники становлять 94% активності України на полі бою. Це означає необхідність спільного вдосконалення радарних систем, протиповітряної оборони та обміну інформацією, додав латвієць.

“Безпілотники не зважають на кордони. Це означає, що ми маємо бути більш узгодженими між собою. Східний фланг має бути настільки сильним, наскільки це можливо. Не може бути слабкої ланки”, – підкреслив Кулбергс.

Основну загрозу з боку Росії він бачить у гібридних атаках, нападах на інфраструктуру, включно з підводною, у кіберпросторі, а не у прямій військовій силі.

Політик заявив, що Росія втрачає в Україні 34 тисячі людей щомісяця – більше, ніж можуть набрати, тож “уся їхня діяльність зосереджена там”. “Україна дала нам цей дорогоцінний час, і ми повинні використовувати кожну хвилину наших зустрічей”, – сказав Кулбергс.

Він додав, що Арктика також є майданчиком для діяльності Росії, пов’язаної з ядерною зброєю.