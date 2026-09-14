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Результати загальних виборів у Швеції невизначені, лівий блок має незначну перевагу

Станом на ранок понеділка було опрацьовано понад 90% бюлетенів. 

Результати загальних виборів у Швеції невизначені, лівий блок має незначну перевагу
Фото: EPA/UPG

Результати загальних виборів у Швеції залишаються невизначеними, наразі лівий блок має незначну перевагу.

Про це повідомляє BBC.

Станом на ранок понеділка було опрацьовано понад 90% бюлетенів. Лівий блок випереджає суперників приблизно на 20 тисяч голосів.

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Згідно з попередніми даними шведського виборчого відомства, очікується, що Соціал-демократична партія на чолі з Магдаленою Андерссон отримає перевагу в три депутатські мандати над коаліцією з чотирьох партій, яку очолює чинний прем'єр-міністр, консерватор Ульф Крістерссон.

Уряд Крістерссона підтримують ультраправі “Шведські демократи” (SD), що мають неонацистське коріння. Він пообіцяв надати представникам цієї партії посади в уряді, якщо залишиться на чолі кабінету.

Зранку Крістерссон заявив, що досі незрозуміло, хто сформує наступний уряд. “Виборці висловилися, але остаточних результатів ми ще не маємо. Який уряд очолюватиме Швецію найближчими роками – це досі відкрите питання”, – сказав він своїм прихильникам.

Жодне з провідних ЗМІ поки що не оголосило переможця.

Політична система Швеції має два основі блоки

У Швеції діє система розподілу мандатів – метод пропорційного представництва для обрання депутатів до Риксдагу (шведського парламенту). Щоб потрапити до парламенту, партія повинна отримати щонайменше 4% голосів.

Політична система країни має два основні блоки, до яких входять по чотири партії правого та лівого спрямування. Відтак тут досить часто формуються коаліційні уряди або уряди меншості.

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