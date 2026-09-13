FT: Іран просить в Росії нові «Герані» для використання у війні проти Ізраїлю та США

За словами видання,можливості Росії у сфері безпілотників за останні роки суттєво зросли.

Іран звернувся до Росії з проханням надати оновлені дрони «Герань» для використання у війні проти Ізраїлю та США.

Про це пише Financial Times із посиланням на західних представників служб безпеки та людини, близької до Кремля.

За словами співрозмовників видання, можливості Росії у сфері безпілотників за останні роки суттєво зросли. Цього року Тегеран, за їхніми даними, звернувся до Москви з проханням надати сучасні "Герані". Ці безпілотники хочуть використовувати у війні проти Ізраїлю та США.

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Йдеться про російську версію дронів, яку Москва почала виробляти у 2023 році на основі розроблених в Ірані "Шахедів". Відтоді конструкція та технічні можливості безпілотників значно змінилися.

«Герань» – модернізована версія іранських дронів «Шахед», виробництво яких Росія вперше розпочала у 2023 році.

Перше покоління, «Герань-1», несе бойову частину масою до 20 кг і розвиває максимальну швидкість 185 км/год. Реактивний «Герань-5», за повідомленнями, вперше застосований Росією в січні цього року, може летіти зі швидкістю до 600 км/год, несучи бойову частину масою 90 кг на дальність до 1000 км.

«Герань-4» використовує більш аеродинамічну версію оригінального корпусу, тоді як «Герань-5» має нову конструкцію, ближчу до крилатої ракети. Модернізація не обмежується швидкістю та формою: старі «Герані» мали примітивні системи наведення, тоді як нові версії оснащені тепловізійними камерами та системами наведення на основі штучного інтелекту, російськими антенами захисту від перешкод і китайськими модемами сіткової радіомережі.

Централізоване виробництво дозволило Кремлю адаптувати дрони, враховувати досвід їхнього застосування та швидко запускати нові моделі. Вартість цих дронів становить лише частину вартості ракет, які раніше були основою російських повітряних атак.

За словами експертів, росіяни фактично пропустили тривалий етап випробувань, який зазвичай передбачений для будь-якого процесу розробки військової техніки. Кожну зміну одразу впроваджували в системи та відправляли безпосередньо на поле бою. Якщо щось не працювало, вони просто виправляли це вже в процесі, не змінюючи виробництво.

Нові дрони дорожчі та складніші у запуску, ніж попередні моделі, але все ще дешевші за крилаті ракети «Калібр» і Х-101, які Росія запускає по Україні з 2022 року. Це дозволяє Москві атакувати ширший спектр цілей.