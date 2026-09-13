Китай погрожує скасувати саміт із США через продаж зброї Тайваню

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Китай попередив Сполучені Штати, що може скасувати запланований саміт лідерів двох країн, якщо Вашингтон схвалить новий продаж зброї Тайваню.

Про це пише Kyodo з посиланням на джерела.

Очікується, що 24 вересня у Білому домі відбудеться особиста зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа.

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Напередодні саміту Пекін знову заявив, що питання Тайваню є "червоною лінією" у відносинах між Китаєм і США.

У грудні минулого року адміністрація Трампа оголосила про пакет продажу зброї Тайваню на $11 млрд. Пекін тоді різко відреагував, заявивши, що самокерований острів є частиною території Китаю.

У травні США повідомили про призупинення окремої угоди щодо продажу зброї Тайваню на $14 млрд.

За даними джерел Kyodo, китайський уряд погрожує скасувати вересневий саміт, якщо Вашингтон схвалить будь-яку нову угоду про постачання зброї Тайваню. Для Трампа це може стати політичним ударом напередодні проміжних виборів у США.

Водночас Китай посилює військову активність у районі Тайванської протоки. Сі Цзіньпін раніше заявляв Трампу, що Тайвань є "найважливішим питанням" у відносинах між двома країнами, та попереджав про ризик конфлікту в разі неправильного вирішення цього питання.

Трамп, зі свого боку, називав можливий продаж зброї Тайваню "дуже хорошим козирем у переговорах" із Китаєм.

Майбутній саміт також має стати можливістю для Вашингтона і Пекіна обговорити штучний інтелект, торговельні відносини та війну з Іраном. Сторони раніше домовлялися про торговельне перемир’я та говорили про перехід до "конструктивної стратегічної стабільності".

Відповідно до Закону США про відносини з Тайванем Вашингтон постачає острову зброю для підтримки його обороноздатності.

Водночас у Тайбеї зростає скептицизм щодо надійності американської підтримки за другої адміністрації Трампа.