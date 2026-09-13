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Китай погрожує скасувати саміт із США через продаж зброї Тайваню

24 вересня відбудеться особиста зустріч лідерів Китаю та США.

Китай погрожує скасувати саміт із США через продаж зброї Тайваню
Президент США Дональд Трамп та голова Китаю Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Китай попередив Сполучені Штати, що може скасувати запланований саміт лідерів двох країн, якщо Вашингтон схвалить новий продаж зброї Тайваню. 

Про це пише Kyodo з посиланням на джерела.

Очікується, що 24 вересня у Білому домі відбудеться особиста зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа.

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Напередодні саміту Пекін знову заявив, що питання Тайваню є "червоною лінією" у відносинах між Китаєм і США.

У грудні минулого року адміністрація Трампа оголосила про пакет продажу зброї Тайваню на $11 млрд. Пекін тоді різко відреагував, заявивши, що самокерований острів є частиною території Китаю.

У травні США повідомили про призупинення окремої угоди щодо продажу зброї Тайваню на $14 млрд.

За даними джерел Kyodo, китайський уряд погрожує скасувати вересневий саміт, якщо Вашингтон схвалить будь-яку нову угоду про постачання зброї Тайваню. Для Трампа це може стати політичним ударом напередодні проміжних виборів у США.

Водночас Китай посилює військову активність у районі Тайванської протоки. Сі Цзіньпін раніше заявляв Трампу, що Тайвань є "найважливішим питанням" у відносинах між двома країнами, та попереджав про ризик конфлікту в разі неправильного вирішення цього питання.

Трамп, зі свого боку, називав можливий продаж зброї Тайваню "дуже хорошим козирем у переговорах" із Китаєм.

Майбутній саміт також має стати можливістю для Вашингтона і Пекіна обговорити штучний інтелект, торговельні відносини та війну з Іраном. Сторони раніше домовлялися про торговельне перемир’я та говорили про перехід до "конструктивної стратегічної стабільності".

Відповідно до Закону США про відносини з Тайванем Вашингтон постачає острову зброю для підтримки його обороноздатності. 

Водночас у Тайбеї зростає скептицизм щодо надійності американської підтримки за другої адміністрації Трампа.

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