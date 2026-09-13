FT: американські компанії планують залучити до $80 млрд для масштабних LNG-проєктів на Алясці

Для реалізації планів Трампа фінансування, а також будівництво необхідної інфраструктури.

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Дві американські компанії намагаються реалізувати план президента США Дональда Трампа зі створення на Алясці великого центру експорту скрапленого природного газу (LNG).

Про це пише Financial Times.

Компанії Glenfarne Group і Polar LNG прагнуть залучити до $80 млрд фінансування для розвитку газових проєктів на Алясці. Передбачається, що вони постачатимуть LNG до Японії, Південної Кореї та інших азійських країн.

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Обидві компанії стверджують, що війна з Іраном і перебої з постачанням LNG з Близького Сходу підвищили інтерес потенційних покупців до їхніх проєктів. Однією з переваг Аляски вони називають коротший маршрут доставки газу до ключових азійських ринків, який займає трохи більше тижня.

Наступного тижня представники компаній планують презентувати свої проєкти на найбільшій конференції, присвяченій газовій та LNG-індустрії у Таїланді.

Однак для залучення необхідних коштів їм доведеться переконати інвесторів у тому, що масштабні проєкти можна реалізувати попри високі витрати та низку інших ризиків.

Виробники енергоносіїв та влада Аляски вже близько 50 років намагаються перетворити штат на великий експортний центр LNG. Регіон має значні запаси дешевого газу, який видобувається разом із нафтою.

Проте масштабні плани досі не були реалізовані через високу вартість інфраструктури, складні умови будівництва та спротив розвитку викопної енергетики в екологічно чутливому регіоні.

Попри підтримку Дональда Трампа, проєкти залишаються складними для реалізації.

Одним із головних ризиків є будівництво газопроводу через весь штат. Його вартість оцінюють приблизно у $17 млрд, а масштаб робіт створює значні ризики перевищення початкового бюджету.

Окремою проблемою для проєкту Glenfarne Group стала відсутність необхідної підтримки на рівні штату.

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Минулого місяця законодавці штату не змогли ухвалити податкові пільги для запропонованого компанією проєкту Alaska LNG вартістю $54,5 млрд.

Очільник Glenfarne Брендан Дюваль повідомив FT, що через це було відкладено будівництво першої фази проєкту.

Вона передбачає спорудження газопроводу довжиною близько 1190 км. Він має транспортувати газ із родовищ на Північному схилі Аляски до Нікіскі в південно-центральній частині штату.

Проєкт також передбачає будівництво потужностей зі зрідження газу, які зможуть виробляти близько 20 млн тонн LNG на рік.

Водночас Glenfarne ще необхідно знайти покупців для додаткових 3 млн тонн LNG, які компанія планує реалізовувати.

Прихильники розвитку LNG-інфраструктури на Алясці вважають, що проєкти можуть отримати новий шанс завдяки зростанню попиту на газ у країнах Азії та нестабільності традиційних маршрутів постачання.

Для Японії та Південної Кореї близькість Аляски потенційно може стати значною перевагою. Водночас інвесторам доведеться враховувати величезну вартість будівництва трубопроводів, заводів зі зрідження газу, портової інфраструктури та інших об'єктів.

Крім того, проєкт Glenfarne залежить від укладення довгострокових контрактів із покупцями. Без гарантованого попиту залучити десятки мільярдів доларів для будівництва інфраструктури буде значно складніше.

Таким чином, попри політичну підтримку з боку Трампа та підвищений інтерес до американського LNG на тлі війни на Близькому Сході, плани щодо перетворення Аляски на великий експортний хаб поки залишаються невизначеними.

Компаніям необхідно одночасно вирішити питання фінансування, будівництва масштабного газопроводу, отримання політичної та податкової підтримки й пошуку покупців для майбутніх поставок.