Іранське торговельне судно зазнало удару поблизу Ормузької протоки

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Іранське вантажне судно вранці в неділю 13 вересня зазнало удару поблизу острова Кешм в Ормузькій протоці.

Як пише АР із посиланням на іранські ЗМІ, одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. І

Місцева влада звинувачує у нападі «терористичного ворога». Американські військові поки не прокоментували інцидент. Раніше США завдавали ударів по суднах під іранським прапором під час блокади іранських портів, водночас тепер стикаючись із новою загрозою — запуском Іраном балістичних ракет по американських військових кораблях.

Окремо британська служба UK Maritime Trade Operations, яка відстежує безпеку морської торгівлі, повідомила, що судно зазнало удару снарядом під час проходження протоки. Згодом служба заявила про виникнення пожежі та евакуацію людей місцевими органами влади.

Острів Кешм, розташований приблизно за 22 км від портового міста Бандар-Аббас, має важливе значення для здатності Ірану контролювати Ормузьку протоку.

США протягом останніх кількох тижнів непублічно організували коридор через Ормузьку протоку, яким щодня транспортують мільйони барелів нафти. Безпеку судноплавства забезпечують винищувачі ВПС США, які захищають кораблі від іранських крилатих ракет та безпілотників.

Згідно з заявою Трампа, США повністю очистили міжнародні води Ормузької протоки від морських мін, які або вилучили, або знешкодили. Проте за оцінками країн-партнерів, американські сили могли вже провести значну роботу з розмінування, однак повністю очистити протоку, ймовірно, не вдалось.