У Литві сьогодні оголошували повітряну тривогу

Сьогодні, 13 вересня, у Литві оголошували повітряну тривогу.
Як пише LRT, повітряну тривогу було зафіксовано у Вільнюському, Тракайському, Електренському районах, а також у місті Вільнюсі.
О 13:45 повітряну тривогу скасували.
У повітря піднімали винищувачі, які виконують місію протиповітряної оборони НАТО.
Через повітряну загрозу тимчасово зупиняли польоти до аеропорту Вільнюса та з нього.
- У ніч проти 13 вересня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши 453 ударні безпілотники.