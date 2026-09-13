У Литві сьогодні оголошували повітряну тривогу

Повітряну тривогу було зафіксовано у Вільнюському, Тракайському, Електренському районах, а також у місті Вільнюсі.

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угорські винищувачі з авіабази в Литві перехоплюють російські літаки над Балтійським морем

Сьогодні, 13 вересня, у Литві оголошували повітряну тривогу.

Як пише LRT, повітряну тривогу було зафіксовано у Вільнюському, Тракайському, Електренському районах, а також у місті Вільнюсі.

О 13:45 повітряну тривогу скасували.

У повітря піднімали винищувачі, які виконують місію протиповітряної оборони НАТО.

Через повітряну загрозу тимчасово зупиняли польоти до аеропорту Вільнюса та з нього.