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Будинок, де Дональд Трамп провів дитинство, продали за $2 мільйони

До цього будинок роками стояв порожнім і занепадав.

Будинок, де Дональд Трамп провів дитинство, продали за $2 мільйони
Дональд Трамп в Ірландії
Фото: EPA/UPG

Будинок у Нью-Йорку, де провів дитинство американський президент Дональд Трамп, продали майже за $2 мільйони після реконструкції.

Про це пише АР.

Президент жив у цьому будинку у районі Квінз до чотирьох років. Його батько, забудовник Фред Трамп, звів будинок у 1940 році в заможному районі Джамейка-Естейтс. Сім’я Трампа вже багато років не володіє цією нерухомістю.

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Ціна продажу $1,93 мільйона з’явилася на сайтах нерухомості в п’ятницю після того, як покупець, ім’я якого не розголошується, уклав контракт у липні.

Продавець Томмі Лін, забудовник, придбав п’ятикімнатний будинок із трьома ванними кімнатами минулого року за $835 тисяч. До цього будинок роками стояв порожнім і занепадав.

Лін витратив ще $500 тисяч на восьмимісячну реконструкцію інтер’єру, додавши, зокрема, кухню шеф-кухаря, дерев’яну підлогу з укладанням «ялинкою» та ванні кімнати у стилі спа.

Останніми роками будинок кілька разів змінював власників. Зокрема, у 2017 році, через кілька місяців після того, як Трамп став президентом, його продали за $2,14 мільйона, за даними Zillow.

Покупцем тоді була компанія Trump Birth Home LLC, а сам будинок ненадовго виставляли в оренду на Airbnb. В оселі були копії картонної фігури Трампа в натуральну величину, примірники його книги «Мистецтво укладати угоди» (The Art of the Deal) та обкладинка журналу People із Трампом у рамці.

У 2019 році будинок знову виставили на продаж – цього разу за $2,9 мільйона, але покупця не знайшли, доки його не придбав Лін.

Тим часом, за даними New York Post, будинок занепав: після прориву труби з’явилися пошкодження від води та пліснява, а в приміщенні оселилася колонія безпритульних котів.

Нині президенту 80 років. Він розбагатів у сфері нерухомості, зокрема збудував однойменну Trump Tower на Мангеттені й десятиліттями жив там, а згодом використав свою популярність і статки для входження в політику.

На посаді президента він також керує масштабною реконструкцією власної резиденції – зокрема, добудовує до Білого дому величезну бальну залу та прикрашає Овальний кабінет позолоченими елементами, характерними для його нерухомості та особистого стилю.

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