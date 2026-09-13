Сибіга закликав партнерів забезпечити гуманітарний доступ до окупованих росіянами Олешок на Херсонщині

Росія залишила цивільних без доступу до їжі, медикаментів та предметів першої необхідності.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів та відповідні організації спільно забезпечити негайний гуманітарний доступ до окупованих Росією Олешок і прилеглих територій та створити гуманітарні коридори.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Росія залишила там цивільних без доступу до їжі, медикаментів та предметів першої необхідності. У центрі Європи, у 2026 році, люди страждають від гуманітарної кризи, спричиненої Росією", – наголосив Сибіга.

Реклама

Він зазначив, що Україна працює з усіма партнерами та відповідними міжнародними організаціями, закликаючи до спільних зусиль для забезпечення негайного доступу до Олешок та прилеглих територій, а також - для створення гуманітарних коридорів.

Сибіга наголосив, що ситуація в Олешках є нагадуванням про реальність для тих, хто говорить про залишення українських територій під російською окупацією.

"Це не просто лінії на карті за столом переговорів. Там живуть реальні люди, а їхнє повсякденне життя визначається окупаційною владою, яка вже продемонструвала, як вона поводиться з українцями, що перебувають під її контролем", – зазначив голова МЗС.

Він додав, що ситуація в Олешках є попередженням проти нормалізації окупації.

"Будь-яке серйозне обговорення миру має враховувати людей, чиї життя та основоположні права перебувають під загрозою", – наголосив міністр.

Олешки залишаються під російською окупацією з лютого 2022 року.