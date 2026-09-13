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Корецький і прем'єр Литви обговорили підтримку української енергетики та бізнесу

Українська та литовська делегації відвідали Луцьк. 

Корецький і прем'єр Литви обговорили підтримку української енергетики та бізнесу
Сергій Корецький і Міндаугас Сінкявічюс
Фото: Пресслужба уряду

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький і прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс відвідали Луцьк і обговорили подальшу підтримку енергетики України та бізнесу, зокрема - перспективи запровадження страхування воєнних ризиків.

Про це Корецький повідомив у Telegram.

"Радий вітати в Україні Прем’єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкявічюса та урядову делегацію. Розпочали його візит з міста Луцька. Відвідали символічне місце нашої спільної європейської історії — Луцький замок. Разом вшанували пам'ять українських захисників", - написав він.

Корецький подякував Литві за внески до Фонду підтримки енергетики України. Співрозмовники також обговорили подальшу підтримку, зокрема - пряму допомогу литовських муніципалітетів українським громадам. Корецький зазначив, що цієї зими вона буде критично важливою.

"Обговорили глобальну продовольчу безпеку, яку Росія підриває ударами по цивільному судноплавству в Чорному морі, підтримку бізнесу та перспективи запровадження механізму страхування воєнних ризиків, а також проєкти підтримки й реабілітації ветеранів, військових, їхніх родин і постраждалих від війни. Зосередилися і на проєктах відбудови. Литва координує цю роботу через агентство CPVA — зокрема в освітньому та медичному секторах", - додві прем'єр. 

Раніше також повідомлялося, що Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергообладнання

  • Литва, як відомо, на останньому засіданні «Рамштайну» пообіцяла виділити $10 млн на PURL.
  • Також країна зобов’язалася щороку виділяти не менш ніж 0,25% ВВП на військову допомогу нашій державі.
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