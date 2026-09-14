Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаСвіт

Партія канцлера Мерца зберегла позиції у Нижній Саксонії. Ультраправі покращили результат втричі

У цій німецькій землі обирали мерів, керівництво районних адміністрацій та депутатів місцевих рад.

Партія канцлера Мерца зберегла позиції у Нижній Саксонії. Ультраправі покращили результат втричі
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) зберіг позиції найсильнішої політичної сили на рівні районів у північно-західній землі Нижня Саксонія після проведених там місцевих виборів.

Про це повідомляє DW з посиланням на попередні результати виборів.

До недільного голосування була прикута особлива увага, оскільки його розглядали як індикатор рівня підтримки ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН) після її переконливої перемоги на земельних виборах у Саксонії-Ангальт минулого тижня.

Обирали мерів, керівництво районних адміністрацій та депутатів місцевих рад.

ХДС посів перше місце з показником 27,2% голосів. Водночас у 2021 році політична сила отримала у Нижній Саксонії 31,7%.

Соціал-демократи (СДПН), які очолюють коаліційний уряд землі, мають друге місце з підтримкою 24,6%, що свідчить про суттєве зниження їхньої позиції з 30% підтримки у 2021 році. Далі йде АдН із результатом 15,9%, що більш ніж утричі перевищує попередній показник цієї партії.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies