Партія канцлера Мерца зберегла позиції у Нижній Саксонії. Ультраправі покращили результат втричі

У цій німецькій землі обирали мерів, керівництво районних адміністрацій та депутатів місцевих рад.

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Консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) зберіг позиції найсильнішої політичної сили на рівні районів у північно-західній землі Нижня Саксонія після проведених там місцевих виборів.

Про це повідомляє DW з посиланням на попередні результати виборів.

До недільного голосування була прикута особлива увага, оскільки його розглядали як індикатор рівня підтримки ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН) після її переконливої перемоги на земельних виборах у Саксонії-Ангальт минулого тижня.

Обирали мерів, керівництво районних адміністрацій та депутатів місцевих рад.

ХДС посів перше місце з показником 27,2% голосів. Водночас у 2021 році політична сила отримала у Нижній Саксонії 31,7%.

Соціал-демократи (СДПН), які очолюють коаліційний уряд землі, мають друге місце з підтримкою 24,6%, що свідчить про суттєве зниження їхньої позиції з 30% підтримки у 2021 році. Далі йде АдН із результатом 15,9%, що більш ніж утричі перевищує попередній показник цієї партії.