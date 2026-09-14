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Каллас про обстріл дипломатичного потяга: РФ хотіла залякати, аби партнери не їхали до України

"Це було явно послання західному світу”.

Каллас про обстріл дипломатичного потяга: РФ хотіла залякати, аби партнери не їхали до України
Кая Каллас прибула до Києва, ілюстративне фото
Фото: Кая Каллас у X

Обстріл дипломатичного потяга поблизу кордону з Польщею є залякуванням з боку Росії, Європа має натомість ще більше посилити підтримку України.

Про це висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила журналістам у Фінляндії, пише Укрінформ.

“Це явно мало на меті залякати західні країни, щоб вони не підтримували Україну, не їхали до України, щоб висловити підтримку. Це було явно послання західному світу”, – наголосила Каллас.

Головне питання, на її думку, полягає в тому, що Європа винесе з цього послання.

“Я думаю, що ми повинні діяти навпаки Ми повинні показати, що ми тут заради України, і що ми не боїмося”, – наголосила топдипломатка.

Каллас вважає, що в іншому разі Росія може досягнути своєї мети – “підкорити Україну”. “І, як я вже кілька разів казала, це не є їхньою кінцевою метою Їхня кінцева мета набагато ширша, тому ми повинні твердо стояти на своєму”, – сказала Каллас.

Що було раніше

  • В Укрзалізниці вважають цілком ймовірним, що мішенню російського реактивного дрона міг бути саме дипломатичний поїзд, що незадовго до атаки перебував на станції.
  • У потязі були, зокрема, радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу, колишні європейські очільники включно з експремʼєром Великої Британії Борисом Джонсоном. В іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин саме в момент цієї атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.
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