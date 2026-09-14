Президент Зеленський заявив про випробування нового захисту від реактивних "шахедів"

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В Україні тривають випробування нового покоління перехоплювачів безпілотників, які мають захищати від російських реактивних "шахедів". Україна також працює з виробниками над розробкою таких систем.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, наразі вже є відповідні розробки та тривають їхні випробування. Україна планує прискорити всі процеси, щоб отримати ефективний засіб захисту від російських дронів у достатній кількості.

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"Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю", – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим обговорив кроки, які можуть пришвидшити створення та впровадження систем перехоплення дронів.

За словами Зеленського, фінансову основу для цієї роботи вже забезпечили.

Також під час наради заслухали доповіді щодо ситуації на фронті. Президент зазначив, що українські військові продовжують захищати свої позиції та активно оборонятися.

Окремо Зеленський подякував військовим, які виконують завдання на Донеччині, зокрема бійцям 3-го армійського корпусу, 66-ї та 125-ї механізованих бригад і 46-ї окремої аеромобільної бригади.