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СБУ викрила трьох колаборантів, які працювали на Росію в різних регіонах України

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила трьох колаборантів, які працювали на Росію в різних регіонах України
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила трьох осіб, яких підозрюють у співпраці з Росією. 

Про це повідомляє СБУ.

На Львівщині судитимуть мешканку Старого Самбора, яка з 2006 року очолює компанію у сфері екології та гідрометеорології. Підприємство виготовляє документацію з рекультивації сміттєзвалищ на території Росії.

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За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення жінка не припинила співпрацю з країною-агресором, а навпаки – збільшила прибутковість свого бізнесу.

Упродовж 2023–2026 років підприємство виконувало замовлення в РФ та сплатило до російського бюджету понад 2,2 млн гривень податків у перерахунку.

У Запорізькій області СБУ викрила мешканку тимчасово окупованого Енергодара. За даними слідства, протягом 2023–2024 років вона входила до складу місцевого "виборчкому" РФ під час проведення псевдореферендуму та незаконних "виборів".

Жінка обходила будинки місцевих жителів із бюлетенями у супроводі російських військових, щоб забезпечити необхідну для окупаційної адміністрації кількість "голосів".

Її затримали, коли вона транзитом їхала через територію України до однієї з країн Євросоюзу, де проживає її син.

У Херсоні правоохоронці викрили чоловіка, який під час окупації міста у 2022 році очолив захоплену російськими військовими обласну бібліотеку.

За матеріалами справи, перебуваючи на цій посаді, він брав участь у пропагандистських заходах окупаційної адміністрації РФ на підтримку Кремля.

Крім того, чоловік дав інтерв’ю підконтрольному Москві телеканалу "Таврія". За даними слідства, у ньому він поширював фейки про Сили оборони України та закликав Росію до повного захоплення України.

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Після звільнення Херсона чоловік залишився у місті та, за даними СБУ, намагався переховуватися, очікуючи на повернення російських військ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 4, 6 ст. 111-1 — колабораційна діяльність;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 — колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб;
  • ч. 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Херсонській, Запорізькій та Львівській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

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