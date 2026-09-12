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Правоохоронці проводять понад 250 обшуків у справі про фальсифікований препарат для схуднення Biopatid

Ідеться про схему незаконного виготовлення та збуту препарату для схуднення у різних регіонах України.

Правоохоронці проводять понад 250 обшуків у справі про фальсифікований препарат для схуднення Biopatid
Фото: ОГП

Служба безпеки України спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою проводять понад 250 обшуків у різних регіонах України у справі про незаконне виготовлення та збут фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідчі дії проводять одночасно в різних регіонах України. Правоохоронці розслідують діяльність організованої групи, яка, за даними слідства, займалася незаконним виготовленням та збутом завідомо фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid.

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"Масштабні обшуки по всій Україні через фальсифікований препарат для схуднення Biopatid. Дніпропетровська обласна прокуратура спільно з СБУ проводять одночасні слідчі дії у різних регіонах країни", – зазначили в ОГП.

Фото: ОГП

Наразі правоохоронці проводять понад 250 санкціонованих обшуків.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Йдеться, зокрема, про фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинені організованою групою.

Фото: ОГП

В ОГП повідомили, що деталі та результати слідчих дій оприлюднять згодом.

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