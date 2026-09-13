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СБУ викрила масштабну схему збуту підроблених препаратів для схуднення

Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

СБУ викрила масштабну схему збуту підроблених препаратів для схуднення
Фото: СБУ

Служба безпеки України та прокуратура ліквідували масштабну схему виготовлення і продажу фальсифікованих лікарських препаратів для схуднення. Підроблені медзасоби продавали по всій Україні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, до злочинної організації входили понад 70 людей. Зловмисники, за попередніми оцінками, заробили на схемі мільйони доларів, які витрачали на автомобілі, нерухомість та товари люксових брендів.

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Як встановило розслідування, учасники схеми контрабандою завозили в Україну активний фармацевтичний інгредієнт, який використовують у відомому препараті для схуднення. Із сировини сумнівної якості вони виготовляли підроблені засоби для схуднення та контролю рівня цукру.

Виробництво і зберігання препаратів організували у підпільній лабораторії на Київщині. Роботи проводили в антисанітарних умовах.

Готову продукцію передавали спільникам, які продавали її по всій території України. Для реклами та збуту використовували спеціально створені онлайн-платформи, а також контакти з медичними центрами та косметологічними салонами.

Щоб вводити покупців в оману, фігуранти використовували підроблені сертифікати якості.

Під час понад 250 обшуків правоохоронці виявили докази незаконної діяльності та затримали 27 учасників схеми. Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили, що препарати є фальсифікованими.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України — фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинені організованою групою.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

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