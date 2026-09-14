Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаСуспільствоЖиття

Із передмістя Херсона вдалося евакуювати матір із двома дітьми

Родину доправили до транзитного центру.

Із передмістя Херсона вдалося евакуювати матір із двома дітьми
Із передмістя Херсона вдалося евакуювати матір із двома дітьми
Фото: Нацполіція України

Із Текстильного, що поблизу Херсона, поліцейські спільно з волонтерами евакуювали 41-річну матір із двома малолітніми дітьми та їхнім домашнім улюбленцем.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Через постійні атаки російських безпілотників на мирних жителів Херсонщини працівники ювенальної превенції разом із колегами та волонтерами продовжують евакуацію родин із дітьми.

Реклама

Із Текстильного правоохоронці вивезли 41-річну жінку, її 10-річного сина та 9-річну доньку.

Поліцейські допомогли завантажити найнеобхідніші речі до броньованого автомобіля. Під прикриттям мобільної вогневої групи та з дотриманням максимальних заходів безпеки родину доправили до транзитного центру.

У Нацполіції закликали жителів Херсонщини, які хочуть евакуюватися, звертатися до територіальних підрозділів поліції або телефонувати на лінію 102.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies