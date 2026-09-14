Із передмістя Херсона вдалося евакуювати матір із двома дітьми

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Із Текстильного, що поблизу Херсона, поліцейські спільно з волонтерами евакуювали 41-річну матір із двома малолітніми дітьми та їхнім домашнім улюбленцем.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Через постійні атаки російських безпілотників на мирних жителів Херсонщини працівники ювенальної превенції разом із колегами та волонтерами продовжують евакуацію родин із дітьми.

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Із Текстильного правоохоронці вивезли 41-річну жінку, її 10-річного сина та 9-річну доньку.

Поліцейські допомогли завантажити найнеобхідніші речі до броньованого автомобіля. Під прикриттям мобільної вогневої групи та з дотриманням максимальних заходів безпеки родину доправили до транзитного центру.

У Нацполіції закликали жителів Херсонщини, які хочуть евакуюватися, звертатися до територіальних підрозділів поліції або телефонувати на лінію 102.