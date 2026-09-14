В Києві російський безпілотник упав у зеленій зоні, - Кличко

На місце прямують екстрені служби.

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У Дніпровському районі Києва впав російський безпілотник.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Ворожий БпЛА впав на відкритій території, в зеленій зоні", – написав Кличко в Telegram.

Він додав, що на місце прямують екстрені служби.