В Києві російський безпілотник упав у зеленій зоні, - Кличко

У Дніпровському районі Києва впав російський безпілотник.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Ворожий БпЛА впав на відкритій території, в зеленій зоні", – написав Кличко в Telegram.
Він додав, що на місце прямують екстрені служби.
На місце прямують екстрені служби.
У Дніпровському районі Києва впав російський безпілотник.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Ворожий БпЛА впав на відкритій території, в зеленій зоні", – написав Кличко в Telegram.
Він додав, що на місце прямують екстрені служби.