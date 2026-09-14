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Оператори батальйону безпілотних систем Black Sky бригади "Спартан" уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М1". Вартість такої системи оцінюють приблизно у $25 млн.

Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

"Оператори батальйону безпілотних систем Black Sky бригади "Спартан" виявили та уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1", який противник розмістив у глибокому тилу, неподалік окупованого Вугледара", – ідеться у поідомленні.

"Тор-М1" – мобільний зенітний ракетний комплекс, призначений для прикриття військ і важливих об’єктів від літаків, ракет та безпілотників.

Півненко зазначив, що російські військові використовують такі комплекси у війні проти України ще з 2014 року.