Росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині, постраждали двоє людей

Старша місцева жителька дістала уламкові поранення руки, грудної клітини та черевної порожнини, а також контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.

У молодшої потерпілої діагностували вибухову травму, уламкові поранення спини, плеча та ноги.

Унаслідок атаки постраждали дві жінки віком 26 та 32 роки.

"Орієнтовно о 17:35 росіяни атакували ударним дроном типу “Ланцет” автомобіль у селі Нова Кубань Борозенської громади", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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