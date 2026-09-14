Росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині, постраждали двоє людей

Російські окупанти атакували цивільне авто у селі Нова Кубань Херсонської області ударним дроном типу “Ланцет”.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 17:35 росіяни атакували ударним дроном типу “Ланцет” автомобіль у селі Нова Кубань Борозенської громади", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок атаки постраждали дві жінки віком 26 та 32 роки.
У молодшої потерпілої діагностували вибухову травму, уламкові поранення спини, плеча та ноги.
Старша місцева жителька дістала уламкові поранення руки, грудної клітини та черевної порожнини, а також контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
Наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.
- Російські війська 14 вересня атакували Херсонщину ствольною та реактивною артилерією, а також безпілотниками різних типів. Загинула людина, ще троє цивільних дістали поранень.