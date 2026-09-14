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Росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині, постраждали двоє людей

Ворог атакував авто ударним дроном типу “Ланцет”.

Росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині, постраждали двоє людей
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти атакували цивільне авто у селі Нова Кубань Херсонської області ударним дроном типу “Ланцет”.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 17:35 росіяни атакували ударним дроном типу “Ланцет” автомобіль у селі Нова Кубань Борозенської громади", – ідеться у повідомленні. 

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Унаслідок атаки постраждали дві жінки віком 26 та 32 роки. 

У молодшої потерпілої діагностували вибухову травму, уламкові поранення спини, плеча та ноги. 

Старша місцева жителька дістала уламкові поранення руки, грудної клітини та черевної порожнини, а також контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми. 

Наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

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