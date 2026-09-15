Безпілотник порушив повітряний простір Литви, його збили

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Президент Литви Гітанас Науседа повідомив у мережі X, що повітряний простір його країни було порушено БПЛА, без уточнень про тип та походження.

Дрон, який залетів на територію балтійської республіки, було ліквідовано винищувачами НАТО. Науседа подякував силам Альянсу за швидку реакцію на інцидент.

Глава держави заявив, що в умовах нарощування Росією масштабів агресії проти України "така готовність є критично важливою для нашого регіону". Науседа пообіцяв, що разом із союзниками Литва захистить свій повітряний простір.