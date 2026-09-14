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Головне за понеділок, 14 вересня: 225 боєзіткнень, відсторонення генпрокурора Кравченка, заява Трампа про енергетичне перемир’я

Бойові дії на Донеччині, 225 бойових зіткнень, ворожі обстріли, випробування нового покоління перехоплювачів безпілотників. Яким запам’ятається 1664-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 14 вересня: 225 боєзіткнень, відсторонення генпрокурора Кравченка, заява Трампа про енергетичне перемир’я
Фото: Дніпропетровська ОВА

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по об'єктах російської енергетики. Росія, за його словами, погодилася зробити те саме.

Він також зазначив, що зростання світових цін на дизельне паливо "зумовлене переважно українсько-російськоюю війною, а не Іраном".

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Водночас Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 вересня на фронті від початку доби відбулося 225 боїв.

Найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там Сили оборони відбили 27 ворожих штурмів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 вересня – в новині.

Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Відповідний указ №905/2026 опубліковано на сайті президента.

Подробиці – в новині.

В Україні тривають випробування нового покоління перехоплювачів безпілотників, які мають захищати від російських реактивних "шахедів". Україна також працює з виробниками над розробкою таких систем, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, наразі вже є відповідні розробки та тривають їхні випробування. Україна планує прискорити всі процеси, щоб отримати ефективний засіб захисту від російських дронів у достатній кількості.

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Президент повідомив, що разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим обговорив кроки, які можуть пришвидшити створення та впровадження систем перехоплення дронів.

Більше інформації – в новині.

Володимир Зеленський призначив нового командувача Медичних сил Збройних Сил України. Ним став військовий хірург, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.

Докладніше – в новині.

Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 млрд доларів передбаченого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить необхідні законопроєкти у визначені терміни.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, уряд після кількох нарад із парламентарями офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування.

Прем'єр-міністр наголосив, що міжнародне фінансування є критично необхідним для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків та потреб Сил оборони України.

Деталі – в новині.

Російський бізнесмен Умар Кремльов, якого пов'язують із Путіним, профінансував організацію весілля сина президента США Дональда Трампа – Дональда Трампа-молодшого.

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Про це йдеться у розслідуванні ProPublica. За даними журналістів, Кремльов оплатив оренду одного з приватних островів на Багамах, де проходила частина весільних заходів і проживали гості. Також він фінансував, зокрема, феєрверки та інші витрати, а його команда допомагала організовувати подію.

Весілля Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон відбулося у травні на двох приватних островах. На ньому були близько 50 гостей, серед яких члени родини Трампа та Кремльов. Окремо журналісти звернули увагу на склад гостей. Серед запрошених була помітна група росіян, які часто спілкувалися між собою російською. Серед них був Олександр Лагутін, бізнесмен, який раніше обіймав керівні посади в російському оборонному підряднику та державній енергетичній компанії.

Після весілля родина Трампа опублікувала багато фотографій і відео з події, однак більшість російських гостей на них не фігурує.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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