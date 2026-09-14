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Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ: ним став Костянтин Гуменюк

В ОП заявили, що президент ухвалив рішення спільно з Головнокомандувачем ЗСУ.

Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ: ним став Костянтин Гуменюк
Костянтин Гуменюк
Фото: АрміяInform

Володимир Зеленський призначив нового командувача Медичних сил Збройних Сил України. Ним став військовий хірург, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.

Відповідний указ опублікували на сайті Президента України.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, це рішення Президент ухвалив спільно з Головнокомандувачем ЗСУ. 

"Гуменюк має заслужений авторитет серед військових і довіру волонтерської спільноти", - додав Паліса.

До цього часу посаду командувача Медичних сил ЗСУ очолював Казмірчук Анатолій Петрович. Указ про його звільнення з'явився на сайті глави держави 14 вересня. 

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