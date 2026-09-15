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Укрпошта: відправлення підозри Кривоносу оплачували готівкою безпосередньо у відділенні

Для з’ясування правової позиції Укрпошта звернулася за необхідними офіційними роз’ясненнями. 

Укрпошта: відправлення підозри Кривоносу оплачували готівкою безпосередньо у відділенні
гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський
Фото: Facebook / Igor Smelyansky

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський прокоментував заяву відстороненого генпрокурора Руслана Кравченка про відправлення підозри директору НАБУ поштою. Смілянський звернув увагу на те, що у фотокопіях чеків, які оприлюднив Кравченко, оплата за ці відправлення була здійснена готівкою безпосередньо у відділенні, а не в безготівковому порядку, як це визначено договором між АТ "Укрпошта" та Офісом Генпрокурора та, зокрема, передбачено Бюджетним кодексом в частині фінансування видатків на діяльність ОГПУ як бюджетної установи.

Про це Смілянський написав у фейсбуці.

Він розповів, що Кравченко на момент відправлення листа, а саме 13 вересня, стверджує, що відправив підозру керівникам НАБУ та працівникам САП.

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"Учора Генеральна прокуратура оприлюднила заяву, де зазначила, що в межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру в передбаченому КПК України порядку не повідомлялося. Правові підстави для цього відсутні. Заяви про нібито підозру були позбавлені юридичного сенсу", - зазначив Смілянський.

Для з’ясування правової позиції Укрпошта звернулася за необхідними офіційними роз’ясненнями. 

"Подальше опрацювання цих відправлень здійснюватиметься виключно відповідно до вимог законодавства, Правил надання послуг поштового зв’язку та встановлених процедур. Усі дії АТ «Укрпошта», попри певні правові невизначеності, викликані поточною ситуацією, будуть здійснені у чіткій відповідності до законодавства", - наголосив Смілянський.

Він додав, що таємниця листування захищається ст. 31 Конституції та ст. 163 Кримінального кодексу.

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