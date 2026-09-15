Головне за ніч та ранок вівторка, 15 вересня: удари по АЗС Києва, понад 260 боєзіткнень, збиття безпілотника у Литві

Вранці вівторка росіяни продовжили атакувати АЗС столиці: влучання відбулося в Дарницькому районі. Внаслідок цього удару госпіталізували одного пораненого, він у важкому стані, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Пізніше росіяни атакували АЗС у Голосіївському районі.

На місці удару спостерігають значне задимлення. Кількість поранених зросла до шести.

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Ударів по АЗС Києва ворог почав завдавати минулого тижня.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 262 боєзіткнення.

Ворог найбільш активний на Костянтинівському (29 атак) та на Покровському (26 атак) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1400 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 510 000 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 15 вересня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців 200 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Била з напрямків Орла, Курська, Міллерова в Росії і окупованих Донецька і Криму.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомили в Повітряних силах.

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«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях», – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок атака тривала.

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив у мережі X, що повітряний простір його країни було порушено БПЛА - без уточнень про тип та походження.

Дрон, який залетів на територію балтійської республіки, ліквідували винищувачі НАТО. Науседа подякував силам Альянсу за швидку реакцію на інцидент, заявивши, що в умовах нарощування Росією масштабів агресії проти України "така готовність є критично важливою для нашого регіону".

Померла народна артистка України, повний кавалер орденів Княгині Ольги Галина Яблонська.

Галина Яблонська відома в першу чергу своїми блискучими ролями у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Вона була лауреаткою премії імені Марії Заньковецької, очолювала міжнародний проєкт "Тарас Шевченко єднає народи", була художньою керівницею Героїчного театру "Пам'ять".

У 2019 році Яблонська стала національною рекордсменкою України - їй належить досягнення за найтриваліший період виступів на театральній сцені, який тоді вже складав 83 роки і тільки зростав до самої її смерті.

Суспільне офіційно підтвердило Європейській мовній спілці участь України у наступному пісенному конкурсі Євробачення, який відбудеться у травні 2027 року у болгарському місті Бургас.

Мовник розглядає музичну подію як "критично важливий інструмент прямої взаємодії з сотнями мільйонів європейців та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги". Сцену Євробачення вважають тим майданчиком, на якому "має звучати голос України".

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Для визначення пісні та виконавця Суспільне традиційно проведе національний відбір, який обіцяють переформатувати з урахуванням безпекових ризиків.

Минулоріч Україну у Відні представляла Leleka, яка посіла 9-те місце з піснею Ridnym. Наша країна - єдина, яка має 100% виходів у фінал Євробачення з часу своєї першої участі у конкурсі.

Лідери Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії підписали меморандум про взаєморозуміння, у якому є відверті натяки на бажання вийти зі складу Сполученого Королівства.

Міністри Шотландії Джон Свінні та Північної Ірландії Мішель О'Нілл прямо закликали до проведення референдумів про відокремлення від Англії. Натомість очільник Вельсу Рун Ап Іорверт був стриманіший і дав зрозуміти, що валлійці не голосуватимуть за незалежність принаймні до наступного скликання парламенту, яке буде обране у 2030 році.

Шотландія вже намагалася отримати незалежність від Лондона у вересні 2014 року. Тоді на референдумі 55% проголосували за те, щоб залишитися частиною Сполученого Королівства.

Докладніше – в новині.

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