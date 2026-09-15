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Шотландія, Вельс та Північна Ірландія підписали угоду про право на самовизначення

В трьох складових Сполученого Королівства влада належить націоналістам, які прагнуть незалежності.

Шотландія, Вельс та Північна Ірландія підписали угоду про право на самовизначення
Лондон
Фото: EPA/UPG

Лідери Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії підписали меморандум про взаєморозуміння, у якому є відверті натяки на бажання вийти зі складу Сполученого Королівства.

Як пише BBC, документ містить заяву про те, що "час Вестмінстеру добігає завершення", а офіційний Лондон "не буде блокувати демократію". 

Міністри Шотландії Джон Свінні та Північної Ірландії Мішель О'Нілл прямо закликали до проведення референдумів про відокремлення від Англії. Натомість очільник Вельсу Рун Ап Іорверт був стриманіший і дав зрозуміти, що валлійці не голосуватимуть за незалежність принаймні до наступного скликання парламенту, яке буде обране у 2030 році.

Найсміливішу заяву зробив шотландський перший міністр Свінні, за словами якого "Енді Бернем буде останнім прем'єр-міністром Сполученого Королівства". Лідер британського уряду раніше стверджував, що не буде заперечувати проти другого референдуму за незалежність Шотландії, якщо він матиме високу суспільну підтримку.

Шотландія вже намагалася отримати незалежність від Лондона у вересні 2014 року. Тоді на референдумі 55% проголосували за те, щоб залишитися частиною Сполученого Королівства.

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