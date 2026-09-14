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Каллас: Росія відновлює військові бази в Арктиці та проводить там ракетні навчання

Китай також посилює інтерес до регіону.

Каллас: Росія відновлює військові бази в Арктиці та проводить там ракетні навчання
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Росія відновлює колишні радянські військові бази в Арктиці та проводить ракетні навчання на Крайній Півночі. На тлі цього Китай також посилює інтерес до регіону.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час Європейського арктичного саміту у Фінляндії.

"Росія відкриває колишні радянські військові бази. Вони також проводять ракетні навчання тут, на Крайній Півночі. Ми також бачимо, що Китай дедалі більше цікавиться регіоном, тому маємо залишатися пильними", – сказала Каллас.

Вона наголосила, що зміна клімату відкриває нові морські маршрути та водночас посилює конкуренцію між державами за вплив в Арктиці.

За словами Каллас, саме тому ЄС планує представити нову стратегію щодо Арктики, в якій питання безпеки, зміни клімату та захисту довкілля тісно пов'язані між собою.

Окремою проблемою Каллас назвала російський "тіньовий флот". Вона зазначила, що його судна становлять екологічну загрозу для європейських вод і водночас допомагають Росії фінансувати війну проти України.

  • Влітку "Радіо Свобода" повідомило, що Росія передислоковує системи протиповітряної оборони з ключових військових об'єктів на Крайній Півночі до інших регіонів країни для протидії ударам українських безпілотників. Однак це не означає повну відсутність протиповітряного захисту в регіоні. 
  • Професорка Норвезького інституту оборонних досліджень Катажина Зиск заявила, що Росія, ймовірно, не очікує найближчим часом масштабної атаки на арктичному напрямку і тому вважає допустимим послаблення оборони.
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