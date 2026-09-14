Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаСвіт

Фінляндія приєднається до французької ініціативи щодо ядерного стримування в Європі

Країни обговорять формат подальшої оборонної співпраці.

Фінляндія приєднається до французької ініціативи щодо ядерного стримування в Європі
Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен
Фото: EPA/UPG

Фінляндія вирішила приєднатися до французької ініціативи щодо європейського ядерного стримування в межах двосторонньої оборонної співпраці між країнами.

Про це повідомили на сайті Міноборони Фінляндії.

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Гяккінена, участь в ініціативі має поглибити оборонну співпрацю з Францією та посилити безпеку країни.

Реклама

"Франція – європейська ядерна держава, яка відіграє ключову роль у зміцненні оборони Європи. Приєднання Фінляндії до французької ініціативи значно поглибить нашу двосторонню оборонну співпрацю з Францією та зміцнить безпеку Фінляндії. Це природний крок, оскільки наші близькі союзники Норвегія, Швеція та Данія вже приєдналися до ініціативи", – заявив Гяккінен.

Міністр пояснив, що кожна країна, яка приєднується до французької ініціативи, самостійно визначає параметри своєї участі. Це відрізняється від ядерного стримування НАТО, у межах якого держави мають зобов'язання щодо колективної оборони Альянсу.

При цьому Франція не вимагає від інших країн витрачати власні ресурси на підтримку її ядерного стримування.

Після підписання спільної заяви представники Фінляндії та Франції мають обговорити подальший формат співпраці. Серед можливих напрямів – спільні військові навчання або тимчасове розгортання елементів французьких стратегічних повітряних сил у країні-союзниці.

Водночас Франція не бере на себе зобов'язань щодо надання ядерної "парасольки" країнам, які долучаються до ініціативи. Рішення про використання ядерних сил для захисту французьких інтересів залишатимуться виключно за Францією.

"Європа повинна взяти на себе більшу роль як у звичайній обороні, так і в розподілі ядерного тягаря. Дискусії щодо посилення ядерного стримування та зміцнення безпеки Європи є важливими для оборони Фінляндії", – сказав Гяккінен.

  • У березні Франція запропонувала поширити захист своєї "ядерної парасольки" на інші європейські країни. На практиці це означає, що напад на країну потенційно може спричинити ядерну відповідь Франції.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies