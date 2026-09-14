Фінляндія приєднається до французької ініціативи щодо ядерного стримування в Європі

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Фінляндія вирішила приєднатися до французької ініціативи щодо європейського ядерного стримування в межах двосторонньої оборонної співпраці між країнами.

Про це повідомили на сайті Міноборони Фінляндії.

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Гяккінена, участь в ініціативі має поглибити оборонну співпрацю з Францією та посилити безпеку країни.

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"Франція – європейська ядерна держава, яка відіграє ключову роль у зміцненні оборони Європи. Приєднання Фінляндії до французької ініціативи значно поглибить нашу двосторонню оборонну співпрацю з Францією та зміцнить безпеку Фінляндії. Це природний крок, оскільки наші близькі союзники Норвегія, Швеція та Данія вже приєдналися до ініціативи", – заявив Гяккінен.

Міністр пояснив, що кожна країна, яка приєднується до французької ініціативи, самостійно визначає параметри своєї участі. Це відрізняється від ядерного стримування НАТО, у межах якого держави мають зобов'язання щодо колективної оборони Альянсу.

При цьому Франція не вимагає від інших країн витрачати власні ресурси на підтримку її ядерного стримування.

Після підписання спільної заяви представники Фінляндії та Франції мають обговорити подальший формат співпраці. Серед можливих напрямів – спільні військові навчання або тимчасове розгортання елементів французьких стратегічних повітряних сил у країні-союзниці.

Водночас Франція не бере на себе зобов'язань щодо надання ядерної "парасольки" країнам, які долучаються до ініціативи. Рішення про використання ядерних сил для захисту французьких інтересів залишатимуться виключно за Францією.

"Європа повинна взяти на себе більшу роль як у звичайній обороні, так і в розподілі ядерного тягаря. Дискусії щодо посилення ядерного стримування та зміцнення безпеки Європи є важливими для оборони Фінляндії", – сказав Гяккінен.