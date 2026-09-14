Міністр з питань соціального забезпечення керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння з 3,5 проміле.

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс погодив звільнення міністра з питань соціального забезпечення Рейніса Узулнієкса, якого затримали за кермом напідпитку.

Про це повідомили в уряді країни.

“Якщо людина сідає за кермо в стані алкогольного сп'яніння, вона наражає на небезпеку здоров'я та життя інших людей”, – написав Кулбергс на соціальній платформі X.

Очільник уряду підкреслив, що це безвідповідальна та категорично неприйнятна дія з боку міністра. “Тому звільнення Узульнієкса з посади – це єдине правильне рішення”, – додав він.

Видання LSM з посиланням на інформацію Латвійського телебачення (LTV) пише, що напередодні Узулнієкса затримала поліція. Він керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння з 3,5 проміле. Це перевищує допустиму норму у країні приблизно у 7 разів

“Особливо неприйнятно, коли такі дії здійснюють державні посадові особи – міністри, парламентарі чи співробітники правоохоронних органів. Така поведінка заслуговує на суворе покарання, оскільки ніхто є вищим за закон, і це є сигналом для всього суспільства”, – прокоментував ситуацію президент Латвії Едгарс Рінкевичс.