"Ми обізнані з розвитком останніх подій в Україні, але не коментуємо окремі справи".

В Європейській комісії не коментують конкретний випадок звинувачення генеральним прокурором України Русланом Кравченком на адресу Національного антикорупційного бюро, але нагадують, що боротьба із корупцією є ключовою для будь-якої країни, яка має намір набути членства в Європейському союзі.

Про це заявив на брифінгу речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьє, реагуючи на прохання журналістів прокоментувати події в Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми обізнані з розвитком останніх подій, але, як вам відомо, ми не коментуємо окремі справи. Дозвольте чітко окреслити нашу позицію щодо корупції: ЄС дотримується політики нульової толерантності до корупції, і ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для будь-якої країни, яка прагне вступити до ЄС", – сказав Мерсьє.

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Він наголосив, що в ЄС завжди наголошували, що незалежні антикорупційні органи є запорукою верховенства права в Україні, як для майбутньої держави-члена ЄС.

"Для них має бути забезпечено захист, і вони повинні мати змогу належним чином виконувати свою роботу", – додав речник.

Контекст

НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Під підозрою п'ятеро осіб. У розмовах фігурантів також фігурує "Шеф" – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували. Генпрокурор Руслан Кравченко заявляє, що він до справи не причетний.

14 вересня вранці Кравченко опублікував семихвилинне відеозвернення, в якому звинуватив НАБУ і САП в отриманні доступу до матеріалів, що стосуються працівників цих органів. Ці матеріали, за його словами, вони нібито отримали під час обшуків у приміщеннях ОГП по справі "Карфаген".

Президент Зеленський оперативно відреагував на заяву Кравченка і сказав, що шлях у нього лише один – це звільнення.

Наразі відомо, що Кравченко поїхав на п'ять днів до Парижа на конференцію ПАРЄ.