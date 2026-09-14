В Європейській комісії не коментують конкретний випадок звинувачення генеральним прокурором України Русланом Кравченком на адресу Національного антикорупційного бюро, але нагадують, що боротьба із корупцією є ключовою для будь-якої країни, яка має намір набути членства в Європейському союзі.
Про це заявив на брифінгу речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьє, реагуючи на прохання журналістів прокоментувати події в Україні, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми обізнані з розвитком останніх подій, але, як вам відомо, ми не коментуємо окремі справи. Дозвольте чітко окреслити нашу позицію щодо корупції: ЄС дотримується політики нульової толерантності до корупції, і ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для будь-якої країни, яка прагне вступити до ЄС", – сказав Мерсьє.
Він наголосив, що в ЄС завжди наголошували, що незалежні антикорупційні органи є запорукою верховенства права в Україні, як для майбутньої держави-члена ЄС.
"Для них має бути забезпечено захист, і вони повинні мати змогу належним чином виконувати свою роботу", – додав речник.
Контекст
НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
Під підозрою п'ятеро осіб. У розмовах фігурантів також фігурує "Шеф" – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували. Генпрокурор Руслан Кравченко заявляє, що він до справи не причетний.
14 вересня вранці Кравченко опублікував семихвилинне відеозвернення, в якому звинуватив НАБУ і САП в отриманні доступу до матеріалів, що стосуються працівників цих органів. Ці матеріали, за його словами, вони нібито отримали під час обшуків у приміщеннях ОГП по справі "Карфаген".
Президент Зеленський оперативно відреагував на заяву Кравченка і сказав, що шлях у нього лише один – це звільнення.
Наразі відомо, що Кравченко поїхав на п'ять днів до Парижа на конференцію ПАРЄ.
НАБУ і САП розцінюють заяви генпрокурора як продовження систематичної атаки на антикорупційні органи, активна фаза якої почалася ще торік улітку, коли їх намагалися підпорядкувати Офісу генерального прокурора. У НАБУ також повідомили, що Кривоносу підозру станом на зараз не вручали.