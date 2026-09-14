Один із безпілотників помітили молдовські та українські прикордонники.

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Повітряний простір Молдови двічі порушили безпілотники під час масованої атаки РФ по Україні.

Про це пише NewsMaker з посиланням на Міноборони Молдови.

Перший безпілотник увійшов у повітряний простір Молдови о 10:33 14 вересня з боку села Маяки Одеської області. Він пролетів близько 500 метрів поблизу молдовського села Паланка, після чого приблизно за хвилину повернувся у повітряний простір України.

Безпілотник помітили молдовські та українські прикордонники.

Другий БпЛА зафіксували о 11:09 під час перетину молдовського кордону. Він увійшов у повітряний простір Молдови з боку України поблизу села Чобручі та залишив територію країни неподалік села Кучурган на Одещині, рухаючись у напрямку села Степове.

У Міноборони Молдови припустили, що обидва безпілотники опинилися у повітряному просторі країни внаслідок масованої повітряної атаки Росії на Україну.