Біля узбережжя Польщі знайшли російський військовий дрон

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Поблизу населеного пункту Русіново, неподалік Ярославця, польські військові виявили та підняли з Балтійського моря безпілотник. Попередньо, він має російське військове походження.

Про це у мережі X повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"У районі пляжу в населеному пункті Русіново поблизу Ярославця армія виявила та підняла з Балтійського моря дрон. Попередній огляд свідчить, що це військовий безпілотник, який походить з Росії", – повідомив Косіняк-Камиш.

За його словами, на місці військові проводять необхідні заходи для забезпечення безпеки території та піднятого обладнання.