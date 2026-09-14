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В Польщі запрацював сайт з місцями для укриттів

Сервіс запустили після російської атаки на АЗС в Україні, біля кордону з Польщею.

В Польщі запрацював сайт з місцями для укриттів
Фото: Facebook/Ambasada RP w Kijowie

Польський уряд запустив сайт з місцями для укриттів, в яких можна сховатися у разі небезпеки.

Про це передає "Європейська правда".

Сервіс gdziesieukryc.pl запустили у зв’язку з російською атакою уночі 13 вересня на автозаправну станцію в Україні, поблизу кордону з Польщею.

За словами експерта із питань безпеки та президента Safety Project Ярослава Стельмаха, досі в Польщі мало робили для створення безпечних місць у разі загрози.

"Величезна відповідальність лежить на місцевій владі, яка, на жаль, має доволі обмежені можливості. Бо на східному фланзі безпечних сховищ для поляків не маємо", – зазначив він.

  • Росія атакувала локомотив за два кілометри від кордону з Польщею, – "Укрзалізниця". Ворожий дрон атакував локомотив пасажирського поїзда на Волині.
  • На станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були колишні європейські очільники включно з екс-премʼєром Великої Британії. В іншому поїзді перебував колишній глава ЦРУ.
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