В Польщі запрацював сайт з місцями для укриттів

Польський уряд запустив сайт з місцями для укриттів, в яких можна сховатися у разі небезпеки.
Про це передає "Європейська правда".
Сервіс gdziesieukryc.pl запустили у зв’язку з російською атакою уночі 13 вересня на автозаправну станцію в Україні, поблизу кордону з Польщею.
За словами експерта із питань безпеки та президента Safety Project Ярослава Стельмаха, досі в Польщі мало робили для створення безпечних місць у разі загрози.
"Величезна відповідальність лежить на місцевій владі, яка, на жаль, має доволі обмежені можливості. Бо на східному фланзі безпечних сховищ для поляків не маємо", – зазначив він.
- Росія атакувала локомотив за два кілометри від кордону з Польщею, – "Укрзалізниця". Ворожий дрон атакував локомотив пасажирського поїзда на Волині.
- На станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були колишні європейські очільники включно з екс-премʼєром Великої Британії. В іншому поїзді перебував колишній глава ЦРУ.