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Російські хакери атакували сайт парламенту Норвегії

Сайт парламенту Норвегії частково перестав працювати через DDoS-атаку.

Російські хакери атакували сайт парламенту Норвегії
Фото: ANSA

Сайт парламенту Норвегії частково перестав працювати після DDoS-атаки, відповідальність за яку взяло на себе російське хакерське угруповання.

Про це повідомляє Sweden Herald.

Зазначається, що перебої в роботі сайту Стортінгу почалися близько 15:00 у понеділок за місцевим часом. Унаслідок DDoS-атаки частина вебресурсів парламенту стала недоступною.

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Російські хакери заявили у Telegram, що перебої в роботі сайту триватимуть близько трьох годин.

За останні роки Норвегія зазнала кількох кібератак. Серед іншого, атакували систему BankID та державні цифрові ресурси.

Минулого року об'єктом атаки стала гребля Бремангер. Унаслідок інциденту шлюзи були відкриті, через що вода вільно витікала протягом приблизно чотирьох годин.

Сам Стортінг також уже ставав ціллю хакерів. Зокрема, парламент Норвегії зазнав кібератаки у 2020 році.

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