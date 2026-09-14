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Reuters: у Сирії спалахнули масштабні протести через різке підвищення цін на пальне

Демонстранти перекривають дороги та блокують нафтовози.

Reuters: у Сирії спалахнули масштабні протести через різке підвищення цін на пальне
Фото: EPA/UPG

Різке підвищення цін на пальне спричинило масштабні протести по всій Сирії. Це найбільші демонстрації в країні від часу повалення режиму колишнього президента Башара Асада майже два роки тому.

Про це пише Reuters.

Протести почалися після того, як у суботу сирійський уряд підвищив ціну на дизельне пальне на 40% – до 175 сирійських фунтів ($1,32) за літр.

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Демонстранти палили шини та перекривали ключові дороги, зокрема трасу, що сполучає столицю Дамаск із промисловим центром Алеппо. Також протестувальники блокували колони нафтовозів, які прямували до нафтопереробних заводів у центральній частині країни.

Деякі учасники акцій вимагали відставки міністрів енергетики та економіки, а також керівника Сирійської нафтової компанії.

Окрім дизельного пального, влада підвищила ціни на газ для побутових і промислових потреб приблизно на 9%. Вартість бензину марки 95 зросла на 28% – до 195 сирійських фунтів за літр, а бензину марки 90 – на 26%, до 185 фунтів.

Підвищення цін посилило економічний тиск на населення. За оцінками ООН, близько 90% сирійців живуть за межею бідності. До початку громадянської війни у 2011 році таких людей було приблизно третина населення.

У Міністерстві енергетики Сирії заявили, що підвищення цін є тимчасовим заходом. Речник відомства Абдулхамід Салат пояснив його зростанням світових закупівельних витрат і значною залежністю країни від імпорту. За його словами, ціни можуть переглянути як у бік підвищення, так і зниження залежно від ситуації.

Сирія значною мірою залежить від російської нафти. Цього року країна імпортує з Росії близько 60 тисяч барелів на добу, хоча Дамаск повідомляв Вашингтону про готовність суттєво скоротити ці закупівлі.

На постачання російських нафтопродуктів також вплинули українські удари по нафтопереробних заводах РФ, через які скоротилося виробництво. У відповідь Москва обмежила експорт бензину та дизельного пального.

  • Дефіцит пального в Сирії додатково посилило тримісячне закриття найбільшого в країні нафтопереробного заводу в Баніясі. Підприємство зупинили для проведення першого комплексного технічного обслуговування.
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