Старшого офіцера Військово-морських сил Іспанії усунули від служби через стосунки з росіянкою. Служби безпеки запідозрили його партнерку з Росії у можливих зв’язках із російськими спецслужбами.

Про це пише The Telegraph.

Офіцер проходив службу в Об’єднаному морському командуванні НАТО на британській базі Northwood. Він перебував у стосунках із 49-річною Яніною Вайт — громадянкою Великої Британії та Польщі, яка народилася в Радянському Союзі, а проживає у Лондоні.

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За даними видання, служби безпеки Іспанії та НАТО запідозрили жінку у можливій роботі на користь Росії. Через це офіцера тимчасово відсторонили від служби. Згодом персонал бази Northwood анулював його перепустку, а командир об’єкта заборонив йому перебувати на території бази на час перевірки.

29 липня 2025 року іспанська сторона припинила службу офіцера у MARCOM.

Після цього, 26 серпня 2025 року іспанський офіцер, Яніна Вайт та ще одна особа намагалися потрапити на базу Northwood, попри те, що перепустку військового вже було анульовано. За матеріалами суду, офіцер заявив, що загубив свою перепустку, та попросив оформити гостьові перепустки для Вайт і третьої особи. У документах зазначається, що ця заява була неправдивою. Їм відмовили у доступі та наказали залишити територію біля бази. Вайт спочатку відмовилася це зробити, після чого охорона викликала поліцію.

Командування у Northwood, зокрема, відстежує діяльність російських підводних човнів і бойових кораблів поблизу британських вод, а також танкери «тіньового флоту» Росії, які використовуються для обходу санкцій.

Водночас доказів того, що жінка працювала на російські спецслужби, не оприлюднили. Її не затримували.

Вайт розповіла The Telegraph, що під час нещодавньої поїздки до Росії її опитував представник ФСБ про розслідування у Великій Британії та її стосунки з офіцером НАТО.

Вона подала скарги та вимагає судового перегляду рішення.