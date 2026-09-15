Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаСвіт

Офіцера ВМС Іспанії усунули від служби через зв'язки з росіянкою

Служби безпеки Іспанії та НАТО запідозрили жінку у зв'язках з російськими спецслужбами.

Офіцера ВМС Іспанії усунули від служби через зв'язки з росіянкою
Ілюстртивне фото
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Старшого офіцера Військово-морських сил Іспанії усунули від служби через стосунки з росіянкою. Служби безпеки запідозрили його партнерку з Росії у можливих зв’язках із російськими спецслужбами.

Про це пише The Telegraph.

Офіцер проходив службу в Об’єднаному морському командуванні НАТО на британській базі Northwood. Він перебував у стосунках із 49-річною Яніною Вайт — громадянкою Великої Британії та Польщі, яка народилася в Радянському Союзі, а проживає у Лондоні.

Реклама

За даними видання, служби безпеки Іспанії та НАТО запідозрили жінку у можливій роботі на користь Росії. Через це офіцера тимчасово відсторонили від служби. Згодом персонал бази Northwood анулював його перепустку, а командир об’єкта заборонив йому перебувати на території бази на час перевірки.

29 липня 2025 року іспанська сторона припинила службу офіцера у MARCOM.

Після цього, 26 серпня 2025 року іспанський офіцер, Яніна Вайт та ще одна особа намагалися потрапити на базу Northwood, попри те, що перепустку військового вже було анульовано. За матеріалами суду, офіцер заявив, що загубив свою перепустку, та попросив оформити гостьові перепустки для Вайт і третьої особи. У документах зазначається, що ця заява була неправдивою. Їм відмовили у доступі та наказали залишити територію біля бази. Вайт спочатку відмовилася це зробити, після чого охорона викликала поліцію.

 Командування у Northwood, зокрема, відстежує діяльність російських підводних човнів і бойових кораблів поблизу британських вод, а також танкери «тіньового флоту» Росії, які використовуються для обходу санкцій.

Водночас доказів того, що жінка працювала на російські спецслужби, не оприлюднили. Її не затримували.

Вайт розповіла The Telegraph, що під час нещодавньої поїздки до Росії її опитував представник ФСБ про розслідування у Великій Британії та її стосунки з офіцером НАТО.

Вона подала скарги та вимагає судового перегляду рішення.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies