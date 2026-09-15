СБУ викрила керівника політсили та ексзаступника голови ДСНС у підготовці терактів і замаху на активіста

Злочинна група планувала підірвати будівельний кран у Чернігові. Він міг впасти на житловий будинок.

Служба безпеки України заявила про запобігання серії терактів, підпалів та замовному нападу. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику голови ДСНС та його спільникам.

Про це проінформували у пресслужбі СБУ. Джерела редакції в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про заступника голови ДСНС в 2015-2016 роках Олега Авер'янова та керівника Чернігівської обласної організації партії ВО «Батьківщина» Дмитра Нікітіна.

Злочинна група планувала низку терактів, зокрема підрив будівельного крана біля житлового комплексу в Чернігові. Організатори розраховували, що після вибуху кран впаде на розташований поруч багатоквартирний будинок та цивільні автомобілі.

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Це могло спричинити численні жертви серед місцевих жителів. Для пошуку виконавців учасники групи використовували зв'язки у кримінальному середовищі.

СБУ зазначає, що діяльність угруповання документували ще на етапі підготовки злочинів. Правоохоронці залучили до групи підконтрольних осіб та за їхньої участі імітували вибух

Це дозволило, зокрема, запобігти підриву будівлі ТЦК на Прикарпатті. За інструкціями організаторів "виконавці" виготовили вибуховий пристрій із пластиду та електродетонаторів, який мали закинути у вікно адміністративної будівлі. СБУ провела імітацію вибуху.

Серед запланованих злочинів – напад на блогера з Чернігівщини

Після цього, за матеріалами справи, колишній посадовець ДСНС замовив підрив приватних будинків голови та ще двох суддів Чернігівського апеляційного суду. У 2024 році вони засудили його до семи років ув'язнення за викрадення автомобіля.

Також експосадовець замовив напад на місцевого активіста – блогера з Чернігівщини. Йому планували прострелити кінцівки та облити сірчаною кислотою.

За результатами розслідування фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за замах на терористичний акт, замах на умисне тяжке тілесне ушкодження та підготовку до знищення або пошкодження майна судді шляхом підпалу чи вибуху.

Крім того, заочно про підозру повідомили очільнику Чернігівської обласної організації однієї з політичних сил та його спільнику. Вони перебувають за кордоном. За даними СБУ, керівник осередку організовував і фінансував теракти та підпали на заході й півночі України. Обох фігурантів планують оголосити в міжнародний розшук.

Фото: СБУ

Фото: СБУ