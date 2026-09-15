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На Волині внаслідок російського удару загорівся тепловоз

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

На Волині внаслідок російського удару загорівся тепловоз
Удар по тепловозу на Волині
Фото: ДСНС Волині

У ніч 15 вересня на Волині через російський удар виникла пожежа в тепловозі. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Займання ліквідували рятувальники. За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС Волині

13 вересня на Волині окупанти теж цілили по залізниці. За два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. 

Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу. Завдяки цьому ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав.

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