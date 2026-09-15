У ніч 15 вересня на Волині через російський удар виникла пожежа в тепловозі. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Займання ліквідували рятувальники. За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС Волині

13 вересня на Волині окупанти теж цілили по залізниці. За два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда.

Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу. Завдяки цьому ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав.