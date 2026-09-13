Поїзд, яким їхав Борис Джонсон та радники європейських лідерів, на момент атаки РФ був біля польського кордону

Потяг, у якому були експрем'єр Британії Борис Джонсон, а також радники європейських лідерів, перебував біля польського кордону на момент російської атаки, пише Der Spiegel з посиланням на джерела та Financial Times.

Зазначається, що посадовці їхали із Києва до Польщі після міжнародної конференції. Серед пасажирів були близький радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер, радники з питань безпеки інших європейських урядів, члени німецького Бундестагу, дипломати та вчені. FT пише, що серед пасажирів також був колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

This wasn’t our train, but the one just minutes after us by the 🇵🇱 border crossing. It was evacuated as the 🇷🇺 drone approached and no one was hurt. Very good safety system. Our train just had an evacuation warning but could proceed to Dorohusk. The 🇷🇺 attacks against 🇺🇦 are… — Carl Bildt (@carlbildt) September 13, 2026

Через загрозу атаки дронів поїзд зупинили, а частину пасажирів евакуювали. На тій самій залізничній колії росіяни атакували потяг Київ – Варшава. Невдовзі було оголошено відбій, оскільки інших безпілотників виявлено не було. Усі пасажири відбулися переляком.

Зауттер перебував у столиці України, де разом із радниками з питань безпеки з Великої Британії, Франції та Італії, а також із українськими політиками обговорював можливі мирні переговори з Росією.

FT зазначає, що цим шляхом часто користувалися іноземні лідери, які приїжджали до Києва.