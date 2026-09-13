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Поїзд, яким їхав Борис Джонсон та радники європейських лідерів, на момент атаки РФ був біля польського кордону

Усі люди не постраждали. 

Поїзд, яким їхав Борис Джонсон та радники європейських лідерів, на момент атаки РФ був біля польського кордону
поїзд
Фото: УЗ

Потяг, у якому були експрем'єр Британії Борис Джонсон, а також радники європейських лідерів, перебував біля польського кордону на момент російської атаки, пише Der Spiegel з посиланням на джерела та Financial Times.

Зазначається, що посадовці їхали із Києва до Польщі після міжнародної конференції. Серед пасажирів були близький радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер, радники з питань безпеки інших європейських урядів, члени німецького Бундестагу, дипломати та вчені. FT пише, що серед пасажирів також був колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

Через загрозу атаки дронів поїзд зупинили, а частину пасажирів евакуювали. На тій самій залізничній колії росіяни атакували потяг Київ – Варшава. Невдовзі було оголошено відбій, оскільки інших безпілотників виявлено не було. Усі пасажири відбулися переляком.

Зауттер перебував у столиці України, де разом із радниками з питань безпеки з Великої Британії, Франції та Італії, а також із українськими політиками обговорював можливі мирні переговори з Росією. 

FT зазначає, що цим шляхом часто користувалися іноземні лідери, які приїжджали до Києва. 

  • На Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу. Завдяки цьому ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав.
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