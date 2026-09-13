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Росіяни другу добу поспіль атакують залізницю

Є затримки у русі поїздів. 

Росіяни другу добу поспіль атакують залізницю
Фото: Зоряна Стельмах

Росіяни другу добу поспіль атакують залізницю. Є затримки у русі поїздів. Зокрема сьогодні, 13 вересня, на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.

Як розповіли в перевізника, моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

«Системна атака залізниці триває по всій країні, наш моніторинговий центр та весь персонал перебувають у підвищеній готовності», – повідомили в Укрзалізниці. 

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Затримки поїздів, пов'язані з евакуаціями та об'їздами, можна відстежувати на порталі uz-vezemo.

Після влучання по локомотиву в Ягодині вже відправили поїзди і на Варшаву, і у зворотному напрямку, але затримки суттєві. 

Дніпровський напрямок продовжує курсувати об'їзним маршрутом, а тому затримки зберігаються для всіх запорізьких, криворізьких і дніпровських рейсів.

Найбільше загроз фіксують на Сумщині. 

«Сумщина — один з "чемпіонів" по кількості загроз, тому рухаємось з Конотопа максимально обережно. Зважайте на безпекові сигнали від залізничників та будьте готові до можливих евакуацій», – зазначили в УЗ. 

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