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Сили оборони уразили НПЗ у Сизрані та підприємство з виробництва дронів у Таганрозі (оновлено)

Під ударом був і майданчик підготовки та запуску безпілотників в Орловській області.

Сили оборони уразили НПЗ у Сизрані та підприємство з виробництва дронів у Таганрозі (оновлено)
Удари по Росії
Фото: соцмережі Володимира Зеленського

Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Сизрані, підприємство з виробництва дронів у Таганрозі, а також майданчик підготовки та запуску безпілотників в Орловській області.

Володимир Зеленський у соцмережах розповів про нові результати ударів.

Окремо президент зазначив про влучання в Чорному морі.

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Також Зеленський відзначив рішення Сполучених Штатів щодо російського банку ВТБ. Він назвав його одним із системних банків Росії та заявив, що фінустанова суттєво залучена до схем підтримки російської війни, зокрема у відносинах Москви з Тегераном.

Усі схеми, які працюють проти встановлення миру, необхідно знищувати. Глава держави подякував партнерам за це рішення.

"Припинення цієї війни не має альтернативи. І треба, щоб усі форми тиску на Росію сформували правильну дипломатичну ситуацію", – наголосив президент.

Генштаб повідомив про те, що під удар потрапив і "Атлант Аеро"

Генштаб також підтвердив ураження Сизранського НПЗ у Самарській області та підприємства "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області.

На Сизранському НПЗ зафіксовано влучання та подальшу пожежу. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 і резервуарний парк. Підприємство входить до структури "Роснефті" та забезпечує, зокрема, потреби російських військ.

На території "Атлант Аеро" сталися вибухи та виникла пожежа. Підприємство виробляє безпілотники та комплектувальні до них, зокрема ударно-розвідувальні БпЛА "Молнія" та компоненти для "Оріона".

  • Також підтверджено результати ураження НПЗ "Славянск ЕКО" 13 вересня: знищено три та пошкоджено вісім резервуарів.

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