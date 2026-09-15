Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками: є загиблий та поранені

Після атаки на об’єкті виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання на площі 200 квадратних метрів. На місці події працювали всі екстрені служби міста.

Унаслідок влучання загинув чоловік. Ще четверо жінок дістали травми, їм надають необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих наразі уточнюють.

Про це повідомила ДСНС України

Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Один із ударів припав по об’єкту інфраструктури.

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Один із ударів припав по об’єкту інфраструктури.

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