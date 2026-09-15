«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками: є загиблий та поранені

Один із ударів припав по об’єкту інфраструктури.

Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками: є загиблий та поранені
Обстріл Запоріжжя
Фото: ДСНС України

Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Один із ударів припав по об’єкту інфраструктури.

Про це повідомила ДСНС України

Унаслідок влучання загинув чоловік. Ще четверо жінок дістали травми, їм надають необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих наразі уточнюють.

Після атаки на об’єкті виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання на площі 200 квадратних метрів. На місці події працювали всі екстрені служби міста. 

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

  • За минулу добу російські війська завдали 1095 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Унаслідок ворожих атак у Запоріжжі та Запорізькому районі загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.
  • Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, житлові будинки, автомобілі та господарські споруди. Загалом надійшло 74 повідомлення про пошкодження.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies