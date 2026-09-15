Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками: є загиблий та поранені

Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Один із ударів припав по об’єкту інфраструктури.
Про це повідомила ДСНС України
Унаслідок влучання загинув чоловік. Ще четверо жінок дістали травми, їм надають необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих наразі уточнюють.
Після атаки на об’єкті виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання на площі 200 квадратних метрів. На місці події працювали всі екстрені служби міста.
- За минулу добу російські війська завдали 1095 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Унаслідок ворожих атак у Запоріжжі та Запорізькому районі загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.
- Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, житлові будинки, автомобілі та господарські споруди. Загалом надійшло 74 повідомлення про пошкодження.